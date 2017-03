Futsal

Gruparea Bukovina Vicovu de Jos are un parcurs foarte bun în actuala ediţie a Ligii a II-a de futsal, iar acest lucru nu ar fi fost posibil fără a avea în lot nişte jucători de calitate. Unul dintre cei mai talentaţi componenţi ai echipei pregătite de Cristin Burlică este foarte tânărul Dănuţ Tironeac, în vârstă de doar 16 ani, iar evoluţiile constant bune ale acestuia nu au trecut neobservate. Astfel, în urmă cu trei săptămâni, Tironeac, care este elev la Colegiul „Andronic Motrescu” din Rădăuţi, a fost chemat la o acţiune de scouting organizată de federaţia de specialitate, având drept scop alcătuirea selecţionatei Under 17 a României. Acesta a reuşit să-l impresioneze pe selecţionerul Endre Kacso, astfel că a fost nominalizat în nucleul de 14 jucători care a demarat stagiul de pregătire centralizată de la Odorheiu Secuiesc, primul din istoria naţionalei Under 17. Primele meciuri de verificare interţări vor avea loc la sfârşitul lunii aprilie, principalul obiectiv al echipei României fiind participarea la Jocurile Olimpice de vară pentru tineret de anul viitor, care vor fi găzduite de capitala Argentinei, Buenos Aires, în intervalul 1-12 octombrie.

„Dănuţ Tironeac este un tânăr foarte talentat, care dispune de calităţi extraordinare pentru jocul de futsal. Este foarte tehnic, are un control foarte bun al balonului, se poziţionează excelent în teren, dar are şi o bună capacitate de efort”, a declarat Cristin Burlică, antrenorul grupării Bukovina Vicovu de Jos.

Iată şi lotul de jucători convocat de selecţionerul Endre Kacso pentru stagiul de pregătire de la Odorheiu Secuiesc:Alex Păduraru (Colţea Braşov), Andrei Ghiuţă (Dunărea Călăraşi), Paul Luduşan (City'US Târgu Mureş), Eric Duman (Viitorul Buzău), Fernando Hrimiuc (Sănătatea Darabani), Vlăduţ Dudău (Inter Vaslui), Alexandru Bădiţ (Inter Vaslui), Giuliano Kovacs (Autobergamo Deva), Ionuţ Apostoaie (Ceahlăul Piatra Neamţ), Attila Rancz (KSE Târgu Secuiesc), Teodor Lungu (Informatica Timişoara) Sava Arsin (Informatica Timişoara), Andrei Stănilă (Informatica Timişoara), Dănuţ Tironeac (Bukovina Vicov).