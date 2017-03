Rugby, juniori U15

Echipa de rugby juniori sub 15 ani a Clubului Sportiv Şcolar din Gura Humorului, pregătită de antrenorul Andrei Varvaroi, a reuşit zilele trecute să ajungă în ultima fază a Campionatului Naţional de Rugby în 10, la turneul final în care se va da lupta pentru medalii. Zilele trecute, pe stadionul Tineretului din Gura Humorului s-a desfăşurat al patrulea şi ultimul turneu din prima fază a naţionalelor, unde au fost angrenate şase echipe, CSŞ Bârlad, ACS Florin Popovici CSŞ 2 Baia Mare, CS Aurora Băicoi, CSŞ Triumf/Şoimii Bucureşti, CS Metrorex Bucureşti şi CSŞ Gura Humorului. Cele şase echipe au fost împărţite în două grupe şi au luptat pentru primele patru locuri, cele ce duc la turneul final.

Echipa gazdă pregătită de Andrei Varvaroi a început turneul în forţă şi a câştigat cu punct bonus confruntarea cu CS Metrorex Bucureşti, scor 22 – 0, după un meci în care au făcut risipă de energie pentru a marca patru eseuri. În al doilea meci din grupă, humorenii au deschis scorul în faţa echipei CSŞ Triumf/Şoimii Bucureşti, dar mai apoi au căzut fizic şi au pierdut cu 7 – 38.

Clasată pe locul II în grupă, CSŞ Gura Humorului a jucat mai apoi meciul pentru locurile 3 – 4 în clasamentul final şi s-a impus cu 28 – 0 în faţa echipei ACS Florin Popovici CSŞ 2 Baia Mare.

„Sunt primele meciuri pe teren, după patru luni de antrenamente în sală, şi pot să spun că echipa s-a mişcat bine. În primul meci am întâlnit un adversar bun pe grămadă, iar jucătorii noştri au depus un efort extraordinar pentru a câştiga cu punct bonus. Oboseala acumulată s-a văzut în meciul doi, când am căzut fizic, dar mai apoi ne-am revenit şi am câştigat partida pentru locul III, una în care am avut un joc foarte bun pe ambele compartimente, aşa cum îmi doresc. Ne vom pregăti în continuare şi sper ca la cele două etape ale turneului final şi să câştigăm o medalie cât mai strălucitoare”, a explicat antrenorul humorean Andrei Varvaroi. Tehnicianul de la CSŞ Gura Humorului a mai adăugat că are o generaţie foarte bună de jucători, cinci dintre ei provenind de la CSM Suceava, unde antrenor este Vasile Conache.

Pe 19 martie, tot la Gura Humorului, va avea loc prima etapă a turneului final, unde pe lângă humoreni mai sunt implicate echipele CSŞ Bârlad, ACS Florin Popovici CSŞ 2 Baia Mare şi CSŞ Triumf/Şoimii Bucureşti. Medaliatele se vor decide după cea de-a doua etapă, ce este programată pe 30 aprilie, la Bucureşti.