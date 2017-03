Juniorul Suceava s-a clasat pe locul doi la CFR Cluj Under 14 Junior Cup

Fotbal – Copii

După ce în urmă cu două săptămâni grupa de copii născuţi în anul 2004 de la Juniorul Suceava reuşea să se impună la prestigiosul turneu internaţional Braşov Indoor Cup, a venit rândul colegilor lor cu un an mai mari, de la grupa 2003, să-şi arate valoarea. Micii fotbalişti pregătiţi de Bogdan Pantea şi Mihai Guriţă au participat la sfârşitul săptămânii trecute la CFR Cluj Under 14 Junior Cup, acolo unde au fost prezente cele mai bune echipe din ţara noastră la această categorie de vârstă. Sucevenii au lăsat o impresie deosebită, izbutind să avanseze până în finala competiţiei. Cei de la Juniorul s-au clasat pe locul al doilea în grupa din care au făcut parte, după două victorii, 2-0 cu UTA şi 1-0 cu Dacia Chişinău, şi o înfrângere, 0-3 cu Juniorul Bucureşti. În sferturi, sucevenii au trecut cu 5-4 de LPS Vaslui în urma loviturilor de departajare, pentru ca în semifinale să o elimine pe Steaua Bucureşti, cu 2-0. În marea finală, băieţii antrenaţi de Bogdan Pantea şi Mihai Guriţă au trebuit să se recunoască învinşi în faţa principalei favorite, ASU Politehnica Timişoara, cu scorul de 4-0.

„Ne bucurăm că am făcut faţă cu brio şi am jucat de la egal la egal cu cele mai puternice echipe din România. Suntem foarte mulţumiţi de parcurs, de motivaţia de care au dat dovadă jucătorii noştri. Cel mai bun meci l-am reuşit în semifinale, împotriva Stelei. Am dat totul pe teren în acest joc şi nu ne-am mai putut recupera până la confruntarea din finală cu campioana naţională în exerciţiu, Politehnica Timişoara, care a avut loc la doar trei ore distanţă. În încheiere aş vrea să menţionez şi aportul lui Mihai Guriţă, care s-a alăturat la începutul acestui an proiectului nostru şi se dovedeşte a fi un mare câştig pentru club”, a declarat Bogdan Pantea, managerul grupării sucevene.

Iată şi lotul de jucători utilizat de Juniorul la turneul de la Cluj: Răzvan Zofotă, Lucian Rusu – portari; Sebi Nechita, Leonard Pascari, Alexandru Crap, Tiberiu Danileţ, Vlad Luţu, Cristi Măzăreanu, David Toader, Vlad Hreceniuc, Andrei Varaşciuc, Denis Solovăstru, Alex Cazac, Robert Orhei, Claudiu Stoian, Ştefan Socoliuc, Robert Ciornei şi Mihai Filimon.