Rugby

Sâmbătă, sala de sport din comuna Ipoteşti a fost din nou gazda Cupei Mărţişorul la rugby, o competiţie ce este rezervată exclusiv elevilor din şcolile gimnaziale şi care tinde să devină o tradiţie pentru acest sport în zona de nord-est a ţării. Concursul organizat de Asociaţia Sportivă Prietenii Rugby-ului din Bucovina şi Primăria Ipoteşti a înregistrat în acest an un nou record de participare, nu mai puţin de 235 de elevii din judeţul Suceava, dar şi din Paşcani şi Piatra Neamţ, îmbrăcând echipamentul de joc, la o cupă în care nu s-au făcut clasamente, la final toţi copiii şi profesorii fiind premiaţi.

La această ediţie au fost prezente nu mai puţin de 11 şcoli gimnaziale din judeţul Suceava, mai exact copii de la Ostra, pregătiţi de profesorul Constantin Silviu Simionescu, Mitocu Dragomirnei - profesoare Adrian Diaconescu şi Carmen Croitoru, Valea Moldovei – profesor Marius Donisă, Plopeni – profesor Mihai Pop, Băneşti – profesor Daniel Parascanu, Cornu Luncii – profesor Mihai Coca, Berchişeşti – Ionuţ Coca, Râşca – Marcel Creţuleac, Ipoteşti – Adrian Blezneac, Udeşti – Codrin Prorociuc şi Bucşoaia (Frasin) – profesor Elena Bejenar. Mai mult, în competiţie au fost prezenţi copii de la patru cluburi, de la CSM Suceava, pregătiţi de Vasile Conache, de la CSŞ Gura Humorului, pregătiţi de Andrei Varvaroi, de la RC Paşcani – antrenor Ioan Hău şi de la RC Venus Rifil Piatra Neamţ, antrenor Eusebiu Popa.

Fetele au jucat de la egal la egal cu băieţii

În sala de la Ipoteşti s-au disputat meciurile de rugby-tag, o ramură a rugby-ului destinată copiilor, în care nu există contact fizic. La cele trei categorii de vârstă, clasele I-IV, V-VII şi VII-VIII, au participat în total 20 de echipe, majoritatea copiilor dovedind că sunt bine pregătiţi de profesorii ce fac voluntariat. Fiecare echipă a avut în componenţă cel puţin o fată, câteva şcoli venind şi cu echipe formate exclusiv din fete, ce au jucat de la egal la egal cu băieţii. Pe terenul de iarbă din vecinătatea sălii de sport s-a jucat rugby în 15, dar şi-n 7. La categoria sub 14 ani s-au întâlnit în teren copii de la Ipoteşti, CSM Suceava, CSŞ Gura Humorului şi cei de la şcoala din Cornu Luncii la rugby în 15. Ca la fiecare turneu la care participă, fetele de la Piatra Neamţ, pregătite de antrenorul Eusebiu Popa, au demonstrat calităţi foarte bune pentru acest sport şi, deşi au jucat împotriva unor adversare mai mari ca vârstă, s-au descurcat foarte bine, excelând la capitolul placaje, tehnică şi îndemânare. Tinerii rugbişti participanţi au fost supervizaţi de pe margine de antrenorii de la cele trei cluburi din judeţul Suceava, aceasta fiind şi marea parte a bazei de selecţie pentru trecerea la performanţă, la juniori şi mai apoi la seniori.

„Pot să spun că a fost cea mai reuşit ediţie de până acum, atât din punct de vedere al numărului de participanţi, cât şi al organizării şi al pregătirii copiilor în rugby. Mă bucur că am avut multe şcoli prezente din judeţ, principalul scop al competiţiei fiind acela de a promova rugby-ul în cât mai multe unităţi şcolare. Un alt scop al acestor competiţii este acela de a descoperi şi promova la cluburile din judeţ viitoarele generaţii de juniori, ce mai târziu vor alimenta echipele de seniori, şi-n primul rând CSM Suceava. A fost un mare volum de muncă la organizare, deoarece am avut o singură sală şi foarte mulţi copii, dar suntem foarte mulţumiţi că am reuşit să ne descurcăm şi cred că toată lumea a fost mulţumită”, a declarat preşedintele Asociaţiei Sportive Prietenii Rugby-ului din Bucovina, Dan Scolobiuc. La buna desfăşurare a Cupei Mărţişorul la rugby au contribuit şi mai mulţi sponsori, precum Consuc Suceava, Doimitud SRL, Expert Optic, Sistem Conect, dar şi Direcţia Judeţeană de Sport a Judeţului Suceava.

Efortul copiilor din teren a fost răsplătit la final de organizatori prin cupe, diplome, dulciuri, răcoritoare şi alte surprize.