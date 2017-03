Rugby

Astăzi, 3 martie, începând cu ora 10.00, comuna Ipoteşti este gazda celei de-a patra ediţii a Cupei Mărţişorului, o competiţie de rugby adresată copiilor şi juniorilor din judeţul Suceava şi din judeţele alăturate. Această ediţie a competiţiei este organizată de Asociaţia Sportivă „Prietenii Rugby-ului” din Bucovina, din care fac parte foşti şi actuali jucători de rugby din judeţul Suceava şi Primăria comunei Ipoteşti, al cărei primar, Sorin Tofan, este un fost jucător al echipei Sucevei, acţiunea fiind organizată în parteneriat cu Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Suceava şi Federaţia Română de Rugby.

Ca-n fiecare an, Cupa Mărţişorului va avea parte de o participare foarte mare, la această ediţie fiind aşteptaţi peste 200 de copii şi juniori. Meciurile vor avea loc atât în sala de sport din comuna Ipoteşti, cât şi pe terenul din vecinătatea sălii. Astfel, în sală vor avea loc meciurile de rugby-tag, o formulă a acestui sport în care nu există contactul fizic, dedicată elevilor din şcoala gimnazială, pe două categorii, clasele I-IV şi V-VIII. Pe terenurile din vecinătatea sălii de sport vor juca cei mai mari dintre participanţi, atât rugby în 7, cât şi-n 15. Pe lângă băieţi, în competiţie vor participa şi mai multe fete de la Rugby Club Rifil din Piatra Neamţ, jucătoare de rugby ce participă la mai toate competiţiile organizate în judeţul Suceava. La ediţia din acest an vor fi prezenţi copii de la 11 şcoli din judeţul Suceava, din localităţile Ostra, Valea Moldovei, Cornu Luncii, Berchişeşti, Frasin, Udeşti, Mitocu Dragomirnei, Plopeni, Râşca, Băneşti şi Ipoteşti, de la cluburile RC Paşcani, CSM Suceava, LPS Suceava şi CSŞ Gura Humorului.