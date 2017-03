Handbal

Aseară, în etapa cu numărul 21 din Liga Naţională de handbal, echipa Universităţii Suceava a bifat un nou eşec, al 12-lea din 19 etape disputate în acest sezon, pe terenul celor de la CSM Focşani, scor final 20 – 23. Sucevenii au început mai slab acest meci, dar şi-au revenit şi după 8 minute au condus pentru prima dată, 4 – 3 după un gol al lui Petrea. În minutul 10, Universitatea a ratat un 7 metri la 5 – 5, iar mai apoi s-a precipitat în atac şi a comis mai multe greşeli neforţate, de care au profitat gazdele din Focşani, la care fostul inter dreapta al studenţilor Atila Eros a fost în mare formă în prima parte. Focşaniul s-a dus la patru goluri, studenţii au mai redus din diferenţă, dar gazdele s-au distanţat apoi la cinci goluri. Scorul la pauză a fost 14 – 10.

Universitatea a început foarte bine partea a doua şi a marcat de trei ori la rând, dar mai apoi nu prea a găsit soluţii pe poziţional, dar chiar şi aşa s-a menţinut la două goluri în spatele gazdelor. Greşelile din jocul Sucevei nu au încetat, iar Focşaniul s-a dus din nou la cinci goluri în minutul 53, 22 – 17. Până la final, universitarii au încercat să reducă din diferenţă, dar din păcate gazdele şi-au conservat un avantaj de trei goluri, impunându-se cu 23 – 20.

„După două meciuri bune cu Vaslui şi Dinamo, se pare că a intervenit o cădere în jocul nostru. Chiar dacă am bătut Focşaniul în amicale, ştiam că va fi o partidă grea şi am încercat să-i mobilizez la maximum pe jucători. Am greşit mult şi nu ştiu dacă din cauză că ne-am mobilizat prea mult sau am crezut că vom câştiga aici mai uşor, dar trebuie să trecem peste acest eşec şi să pregătim următorul meci. Ne aşteaptă o partidă dificilă, de trei sau şase puncte, dacă ne gândim la play-off şi la faptul că am pierdut la Steaua în meciul tur”, a declarat antrenorul Adrian Chiruţ.

În meciul de la Focşani, pentru Universitatea, Târzioru a reuşit patru goluri, Baican şi Polocoşer câte trei goluri fiecare, Mitrea, Şoldănescu şi Olariu, câte două goluri, iar Burlacu, Petrea, Sipka şi Puljizovic au marcat câte un gol fiecare.

Sâmbătă, 11 martie, Suceava va juca pe teren propriu, în compania celor de la Steaua Bucureşti.

Etapa a 21-a

CSM Satu Mare – CSM Făgăraş 25 – 26

HC Vaslui – Dunărea Călăraşi 23 – 19

CSM Bucureşti – HC Odorhei 29 – 29

Potaissa Turda – Poli Timişoara 31 – 25

CSM Focşani – CSU Suceava 23 – 20

Dinamo Bucureşti – HC Dobrogea Sud 34 – 28

Steaua Bucureşti a stat.

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 10 18 1 1 631 – 524 55

2. AHC Potaissa Turda 20 14 1 5 591 – 556 43

3. CSM Bucureşti 20 13 1 6 570 – 502 40

4. HC Dobrogea Sud 20 12 2 6 543 – 497 38

5. HC Odorhei 19 11 4 4 556 – 517 37

6. SCM Politehnica Timişoara 20 9 4 7 514 – 489 31

7. HC Vaslui 19 9 1 9 486 – 514 28

8. AHC Dunărea Călăraşi 19 7 3 9 512 – 528 24

9. CSA Steaua Bucureşti 19 6 5 8 485 – 488 23

10. CSU Suceava 19 7 0 12 502 – 511 21

11. CSM Focşani 2007 19 5 2 12 469 – 517 17

12. CSM Făgăraş 20 2 1 17 454 – 560 7

13. CSM Satu Mare 20 1 1 18 482 – 592 4