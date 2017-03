Handbal, juniori II

Echipa de handbal juniori II a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a obţinut zilele trecute o nouă victorie în Campionatul Naţional, 36 – 28 în deplasarea de la LPS Roman. Tinerii handbalişti suceveni pregătiţi de antrenorul Răzvan Bernicu au condus pe tabelă pe tot parcursul meciului, iar la pauză conduceau la două goluri diferenţă, scor 17 – 15. În partea a doua, sucevenii au făcut un joc mult mai bun, iar din minutul 33 şi până-n 40 au marcat şapte goluri şi au primit doar unul, având la un moment dat şi o diferenţă de 10 goluri.

„Per ansamblu echipa a făcut un joc bun, mai ales în repriza a doua, când s-a apărat foarte bine şi a înscris de multe ori. Urmează un meci foarte important, cu liderul, unul mult mai greu, dar în urma căruia avem şanse să ne batem pentru locul I, mai ales că noi n-am primit toate punctele pentru talie, iar ei au un meci în plus. În acest sezon am reuşit să-i învingem la primul turneu de sală şi sper s-o facem şi acum, mai ales că jucăm acasă”, a explicat antrenorul Răzvan Bernicu.

În meciul de la Roman, Lăzurcă a reuşit 13 goluri pentru LPS Suceava, Logofătu (8), Cozorici (6), Stanciuc (4), Ioan Muntean (2), Vizitiu (1), Vlad Niculică (1), Chirilă, Lazureac, Fica şi Andreescu, ultimii doi fiind portarii echipei.

Sâmbătă, la ora 12.00, echipa LPS Suceava va juca pe teren propriu derby-ul seriei cu prima clasată, CS Ştiinţa Municipal Bacău, un meci important în lupta pentru locul I, mai ales că ambele echipe sunt ca şi calificate la turneul semifinal, chiar dacă mai sunt patru etape de disputat din turul campionatului.

Rezultatele etapei a 10-a

LPS Iaşi – LPS Piatra Neamţ 25 – 33 (9 – 17)

Ştiinţa Municipal Bacău – Şcoala 3 Adjud 33 – 24 (18 – 11)

LPS Roman – LPS Suceava 28 – 36 (15 - 17)

CSŞ Bacău a stat.

Clasament

1. CS Ştiinţa Municipal Bacău 15 14 0 1 533 – 346 38

2. LPS Suceava 14 12 0 2 420 – 362 33

3. LPS Piatra Neamţ 15 9 0 6 421 – 413 28

4. LPS Roman 15 5 2 8 404 – 434 18

5. LPS Iaşi 14 3 2 9 377 – 422 17

6. Şcoala Nr. 3 Adjud 15 3 0 12 396 – 466 15

7. CSS Bacău 14 3 0 11 362 – 470 15

Bonus

* LPS Suceava (9pts - respectare cerinţe talie)

* LPS Iaşi (9pts - respectare cerinţe talie)

* LPS Roman (6pts - respectare cerinţe talie)

* LPS Piatra Neamţ (10pts - respectare cerinţe talie)

* Sc. Nr. 3 Adjud (9pts - respectare cerinţe talie)

* CSS Bacău (9pts - respectare cerinţe talie)

* CS Ştiinţa Municipal Bacău (10pts - respectare cerinţe talie)