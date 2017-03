Atletism - Campionatele Naționale

Alin Firfirică, atlet cu dublă legitimare CSU Suceava – Steaua București, are parte de un început de an 2017 plin de realizări. După ce în urmă cu două săptămâni devenea medaliat cu bronz la seniori și vicecampion național de tineret la Campionatele Naționale de sală, sportivul antrenat de Ion Zanfirache a izbutit recent să cucerească titlurile naționale de seniori și tineret la aruncarea discului cu un rezultat de excepție, 61,17 metri, care reprezintă al doilea rezultat mondial al anului. „La doar 21 de ani ai săi Alin se anunță a fi o mare promisiune. Eu îi prevăd un mare viitor și cred că are potențial să ajungă peste trei ani într-o finală olimpică și să devină cel mai bun atlet din țara noastră. La sfârșitul acestei săptămâni va participa, în Insulele Canare, la Cupa Europei pentru aruncări lungi, iar dacă va concura la fel de bine ca la București, are șanse reale să urce pe podium”, a declarat Sorin Rață, directorul Clubului Sportiv Universitar din Suceava.