Handbal

Aflată în lupta pentru menținerea în Liga Națională de Handbal, cu șanse pentru turneul play-off, echipa Universității Suceava are mâine o deplasare grea, din care este obligată să ia trei puncte, pe terenul celor de la CSM Focșani. Partida din etapa cu numărul 21 va fi transmisă în direct pe postul de televiziune TVR HD. În tur, la Botoșani, elevii antrenorilor Adrian Chiruț și Iulian Andrei s-a impus la două goluri, 27 – 25, la capătul unui meci foarte echilibrat în care sucevenii au gestionat mai bine finalul de joc. În ciuda acestui succes, tehnicianul Adrian Chiruț este conștient că meciul de mâine va fi mult mai greu pentru echipa sa, mai ales că adversarii au arătat o creștere vizibilă de formă și-n plus joacă foarte bine pe teren propriu.

„Va fi un meci dificil pentru noi și dacă am câștiga cele trei puncte puse în joc ar fi extraordinar. Focșaniul are un meci peste Vaslui și va fi mult mai greu, dar noi mergem acolo ca la fiecare întâlnire să luptăm pentru victorie, mai ales că ne dorim foarte mult să ajungem în turneul play-off. Adversarii noștri fac un joc foarte bun pe teren propriu, unde au încurcat adversari mult mai valoroși, jocul lor fiind în creștere, fapt demonstrat și-n ultima etapă. Noi am pregătit bine această întâlnire și mergem să luptăm până în ultima secundă”, a declarat antrenorul Adrian Chiruț.

Pentru acest meci, sucevenii au la dispoziție tot lotul de jucători, în poartă urmând să revină portarul titular, Cristian Tcaciuc, sportiv ce a fost suspendat la meciul cu Dinamo, după un cartonaș roși primit în ultimul minut de la Vaslui.

Etapa a 21-a

CSM Satu Mare – CSM Făgăraș (miercuri, 1 martie)

HC Vaslui – Dunărea Călărași (miercuri, 1 martie)

CSM București – HC Odorhei (miercuri, 1 martie, ora 16.00 – TVR 2)

Potaissa Turda – Poli Timișoara (miercuri, 1 martie, ora 18.00 – Digi și Dolce Sport)

CSM Focșani – CSU Suceava (joi, 2 martie, ora 17.00 – TVR HD)

Dinamo București – HC Dobrogea Sud (joi, 2 martie, ora 18.00 – Digi și Dolce Sport)

Steaua București va sta

Clasament

1. Dinamo București 18 16 1 1 581 – 483 49

2. AHC Potaissa Turda 19 13 1 5 560 – 531 40

3. CSM București 19 13 0 6 541 – 473 39

4. HC Dobrogea Sud 18 12 2 4 502 – 447 38

5. HC Odorhei 18 11 3 4 527 – 488 36

6. Politehnica Timișoara 19 9 4 6 489 – 458 31

7. HC Vaslui 18 8 1 9 463 – 495 25

8. AHC Dunărea Călărași 18 7 3 8 493 – 505 24

9. CSA Steaua București 19 6 5 8 485 – 488 23

10. CSU Suceava 18 7 0 11 481 – 488 21

11. CSM Focșani 2007 18 4 2 12 446 – 496 14

12. CSM Făgăraș 19 1 1 17 428 – 535 4

13. CSM Satu Mare 19 1 1 17 457 – 566 4