Volei, juniori II

În weekend, în cadrul penultimei etape din returul sezonului regulat al Campionatului Naţional de Volei pentru juniori II, echipa Liceului cu Program Sportiv Suceava a obţinut o nouă victorie, 3 – 0 la seturi, în deplasarea de la VCM LPS Piatra Neamţ. Aflată în lupta pentru menţinerea pe locul II în clasamentul seriei, echipa pregătită de antrenorul Tudor Orăşanu a început în forţă primul set şi a dominat autoritar jocul din teren, câştigând primul act cu 25 – 12. Sucevenii au continuat jocul bun şi-n actul secund, chiar dacă antrenorul LPS-ului a făcut mai multe schimbări de jucători pe diferite posturi, altele decât în mod normal, iar scorul a devenit 2 – 0 la seturi, după 25 – 15. În setul al treilea, echipa LPS Suceava nu s-a mai concentrat la fel şi a încercat tot felul de artificii în teren, iar acest lucru era s-o coste setul, dar în final s-a impus cu 25 – 22 şi cu 3 – 0 la seturi.

„Echipa s-a mişcat bine în primele două seturi, a început în forţă şi a dominat jocul. Din păcate, aşa cum au făcut şi-n alte partide, jucătorii s-au apucat în setul III de tot felul de artificii, dar am avut noroc că adversarul nu era unul foarte puternic şi până la urmă am încheiat meciul. Din păcate, aşa au făcut şi-n meciurile cu Fălticeni şi Râmnicu Sărat, când adversarii ne-au întors şi ne-au învins. Pe de altă parte, sunt mulţumit de cum s-au descurcat în teren, mai ales că i-am folosit în diferite formule, pe posturi diferite, astfel încât să găsim cea mai bună formulă de joc pentru turneul semifinal. Mai avem un joc şi trebuie să-l câştigăm pentru a ne califica de pe locul II, deoarece locul I l-am făcut cadou echipei din Fălticeni”, a declarat antrenorul echipei LPS Suceava, Tudor Orăşanu. Sucevenii au început meciul de la Piatra Neamţ cu trei jucători în teren ce evoluează alături de Tudor Orăşanu şi la echipa de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava, Vlad Buhu, Ştefan Verciuc şi Alexandru Raţă, ultimul venind din cantonamentul naţionalei sub 19 ani, cu care se pregăteşte pentru Campionatul European. Pe lângă cei trei, în această deplasare au evoluat şi sportivii: Gheorghe Buiciuc, Tudor Ştreangă, Iulian Florea, Cosmin Cioban, Marius Bortă, Denis Croitor, Valentin Istrate, Alin Romaniuc şi Kevin Varvaroi.

Cealaltă reprezentantă a judeţului Suceava, CSŞ „Nicu Gane” Fălticeni, a jucat meciul din această etapă în avans şi a câştigat cu scorul de 3 – 0 la CSŞ Botoşani, iar în etapa viitoare va juca la CSŞ Râmnicu Sărat.

În ultima etapă a sezonului regulat, LPS Suceava va evolua pe teren propriu în compania celor de la LPS Botoşani, într-un meci pe care trebuie să-l câştige pentru a-şi păstra locul II.