Liga a II-a

La meciul cu Politehnica Timișoara, primul joc oficial al Forestei din 2017, a fost dată în folosință noua tabelă de marcaj a stadionului Areni. Tabela, una de ultimă generație, cu afișaj led, este acum în contrast cu tribunele arenei sucevene, care ar avea nevoie de o cosmetizare generală în perioada următoare.

O altă noutate a constituit-o tombola organizată la pauza meciului de conducerea clubului, prilej cu care trei fani ai grupării sucevene, pe numele lor Marian Șalari, Iulian Baciuc și Marian Apostol, au câștigat câte un tricou oficial de joc al Forestei. Președintele Consiliului de Administrație Andrei Ciutac și directorul sportiv Dănuț Perjă au anunțat că acțiuni de asemenea gen, care au drept scop fidelizarea suporterilor suceveni, vor avea loc și la următoarele meciuri de campionat.

Sucevenii, nevoiți să se mulțumească cu un punct în disputa cu Timișoara

În altă ordine de idei, în cadrul unei intervenții pe care a avut-o la postul de radio Sport Total FM, directorul sportiv Dănuț Perjă a mărturisit că, ținând cont de derularea ostilităților din teren, sucevenii trebuie să se declare mulțumiți de deznodământul confruntării cu Politehnica, încheiată nedecis, 2-2.

„Timișoara are o echipă care joacă fotbal și care va mai realiza astfel de surprize. În a doua repriză au avut ocazii mari, plus că beneficiază și de suportul unei galerii foarte frumoase. Pentru noi, acest punct este mai mult decât mulțumitor. Nu cred că se putea mai mult, pentru că pe faza defensivă am avut mari probleme”, a mărturisit Perjă. Acesta a mai dezvăluit că nu se pune în discuție ocuparea funcției de președinte executiv, rămasă vacantă după demisia lui Dorin Goian. „Atribuțiunile au fost preluate de președintele Consiliului de Administrație Andrei Ciutac și de mine. În ce mă privește nu mă cramponez de vreo funcție anume. Nu contează funcția pe care o ocup, ci ceea ce fac”, a precizat Dănuț Perjă.