Liga a II-a

Foresta şi Politehnica Timişoara s-au aflat faţă în faţă într-un meci contând pentru etapa a XXII-a a Ligii secunde. În ciuda terenului greu, partida disputată sâmbătă, pe stadionul Areni, a fost deosebit de spectaculoasă. Prima repriză a fost una echilibrată, cu ocazii numeroase la cele două porţi. Mai întâi Rusu şi Lung au pus în pericol poarta adversă, după care a fost rândul lui Niga să intervină salvator în faţa lui Birău. Vraciu a avut şi el trei şanse foarte bune de a debuta cu gol pe Areni în tricoul Forestei, însă a fost neinspirat la finalizare. Timişorenii au ripostat prin Ghinescu, al cărui şut din colţul careului de 16 metri la întins la maxim pe Niga şi prin Stancu, care în ultimul minut al primei reprize a trimis balonul milimetric peste transversală.

Bănăţenii au început în forţă mitanul secund, fiind urmăriţi de ghinion în primele cinci minute de la reluare, când au lovit în trei rânduri barele porţii sucevene, prin Motreanu şi Blănaru, de două ori. Pe fondul acestui joc bun, oaspeţii au deschis scorul prin Birău, în minutul 54, cu un vole de senzaţie, de la 25 de metri, fără speranţe pentru Niga. Sucevenii au părut treziţi la realitate de această reuşită şi au ripostat prin Dumitriu şi Dănilă, ale căror şuturi au greşit de puţin ţinta. Egalarea avea să vină însă în minutul 65, când Stănescu, abia introdus în teren, a prins un şut de generic, de la 22 de metri, care s-a oprit în vinclul porţii apărate de Gakos. La 1-1 a continuat să se joace pe contre, dovadă fiind golul de 2-1 marcat de Foresta, în minutul 77. Totul a pornit de la o bună acţiune de atac a gazdelor, finalizată cu un şut ratat al lui Cerlincă. Oaspeţii au plecat imediat pe contraatac, iar Bădăuţă a ajuns în poziţie excelentă de finalizare. Timişorenii au bătut însă slab cornerul rezultat, de aici ieşind un contraatac fulger al Forestei iniţiat de Rusu şi finalizat de Dumitriu, cu un şut plasat, din interiorul suprafeţei de pedeapsă. Din nefericire, sucevenii nu au ştiut să închidă jocul în minutele de final, iar în minutul 85, după o minge pierdută la mijlocul terenului, Bădăuţă nu a mai greşit finalizarea, punctând cu un şut cu latul, la colţul lung, pentru 2-2. Acelaşi Bădăuţă putea aduce victoria echipei sale în prelungiri, însă a expediat balonul puţin peste poartă din poziţie foarte bună

Popovici: „Regretăm că nu am câştigat acest meci”

La finalul meciului, antrenorul Cristi Popovici a părut dezamăgit de faptul că echipa sa nu a putut să câştige acest meci. „Regretăm că nu am reuşit să ne impunem. Ne aşteptam la un meci greu în condiţiile în care nu am intrat deloc pe Areni în această iarnă, iar suprafaţa de joc a fost una desfundată, de aici rezultând un joc de luptă. Cred că dacă eram puţin mai atenţi la finalizare puteam intra în avantaj la pauză. Din păcate am început foarte prost repriza a doua, aşa că reuşita cu care oaspeţii au deschis scorul părea anunţată. Am arătat că avem forţa să întoarcem rezultatul, Stănescu a intrat foarte bine în meci, însă din păcate tot el a greşit la golul primit în minutul 85. Nu am ce să le reproşez jucătorilor mei pentru că au alergat mult şi s-au bătut pentru fiecare minge. Am reuşit să înscriem şi astăzi, însă din păcate continuăm să primim foarte uşor gol”, a precizat antrenorul Forestei.

Brîndescu: „Îmi pare rău că nu ne-am impus la Suceava”

De partea cealaltă, tehnicianul celor de la Politehnica, Sorin Brîndescu, a venit la conferinţa de presă de după joc cu regrete pentru că echipa sa nu a reuşit să câştige acest meci. „După câte ocazii ne-am creat, regret sincer că nu ne-am impus la Suceava. Ştiam că Foresta este o echipă bună, însă am pregătit meciul aşa cum trebuie şi cred că am pus destule probleme. Situaţia noastră în clasament este una delicată, suntem una dintre cele trei echipe care luptăm pentru evitarea ultimului loc care retrogradează, aşa că ar fi fost extraordinar dacă am fi plecat acasă cu toate cele trei puncte”, a mărturisit Brîndescu.

Foresta: Niga - D. Bălan, D. Lung, Asanache (64 A. Mutu), Drugă - Cerlincă, Dumitriu, Dănilă (64 Stănescu), Căinari - Bg. Rusu, Vraciu. Antrenor: Cristi Popovici.

Politehnica Timişoara: Gakos - Motreanu, Bilia, Mera, Cr. Galan, Ghinescu – Birău (84 Ţugui), Măd. Stancu, Nicolescu (70 Gorovei), Teuţ - Şt. Blănaru (62 Bădăuţă). Antrenor: Sorin Brîndescu.

Rezultate înregistrate în etapa a XXII-a:

CS Mioveni – Dunărea Călăraşi 2-2

Academica Clinceni - CS Afumaţi 1-0

Luceafărul Oradea - Sepsi Sfântu Gheorghe 1-2

Foresta Suceava - ASU Politehnica Timişoara 2-2

FC Braşov - Olimpia Satu Mare 1-2

Dacia Unirea Brăila - UTA Bătrâna Doamnă 2-1

Metalul Reşiţa - Unirea Tărlungeni 3-0

CSM Râmnicu Vâlcea - CS Baloteşti 0-3

Juventus Bucureştişi Chindia Târgovişte au stat.

Clasament

1 Juventus Bucureşti 19 14 3 2 34-7 45

2 Olimpia Satu Mare 20 12 4 4 31-17 40

3 UTA Bătrâna Doamnă 20 12 3 5 36-23 39

4 Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 19 11 5 3 32-17 38

5 FC Braşov 20 11 5 4 32-19 38

6 CS Mioveni 20 10 5 5 25-15 35

7 Chindia Târgovişte 19 9 2 8 27-22 29

8 Dacia Unirea Brăila 20 9 2 9 22-25 29

9 Foresta Suceava 20 8 3 9 33-36 27

10 Luceafărul Oradea 20 8 2 10 21-20 26

11 CS Afumaţi 19 7 4 8 22-20 25

12 Dunărea Călăraşi 20 6 6 8 24-28 24

13 Academica Clinceni 19 7 3 9 29-37 24

14 ASU Politehnica Timişoara 20 5 5 10 26-36 20

15 CSM Râmnicu Vâlcea 20 4 6 10 16-28 18

16 CS Baloteşti 19 4 4 11 22-36 16

17 Metalul Reşiţa 20 4 1 15 21-43 13

18 Unirea Tărlungeni 20 2 5 13 15-39 11

Notă: Grupările ACS Berceni şi Şoimii Pâncota s-au retras din campionat în timpul turului şi toate rezultatele le-au fost anulate. Formaţiile CSM Râmnicu Vâlcea şi Unirea Tărlungeni s-au retras după finalul turului şi vor pierde toate meciurile din retur cu 3-0.