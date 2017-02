Liga a II-a

În primul meci oficial din acest an, Foresta va întâlni astăzi, pe Areni, formaţia ASU Politehnica Timişoara. Partida care va începe la ora 11.00 va conta pentru etapa a XXII-a a Ligii a II-a. Sucevenii, locul 9 în ierarhia la zi a eşalonului secund, pornesc cu prima şansă în duelul cu o echipă a Timişoarei clasată cu 5 poziţii mai jos. „Galben-verzii”, prin vocea căpitanului Daniel Bălan, anunţă că sunt pregătiţi din toate punctele de vedere pentru acest joc şi speră să înceapă sezonul de primăvară cu dreptul. „Am avut parte sub comanda lui Cristi Popovici de o pregătire de iarnă la sânge. Stăm foarte bine din punct de vedere fizic, singurul minus constituindu-l faptul că n-am putut să intrăm deloc pe gazonul de pe Areni din cauza timpului nefavorabil. Suntem cu toţii montaţi şi concentraţi la maximum pentru acest joc, pe care ne-am propus să îl câştigăm numaidecât. Cred că poziţia a 9-a ocupată în prezent este sub potenţialul echipei noastre, fiind de părere că locul nostru este între primele 5”, a declarat Daniel Bălan.

Preţul unui bilet de intrare la meciul cu ASU Politehnica Timişoara este de 10 lei. La pauza jocului, oficialii clubului vor organiza o tombolă pentru spectatori, prilej cu care se vor pune la bătaie trei tricouri de joc ale grupării sucevene. Cu ocazia partidei de astăzi va fi inaugurată şi noua tabelă de marcaj. Firma care asigură montajul a efectuat ieri ultimele teste, conducerea clubului primind asigurări că la ora meciului tabela va fi în proporţie de 100% funcţională.

Timişorenii vin la Suceava cu gândul la revanşă

Antrenorul principal al timişorenilor, Sorin Brîndescu, vine cu dorinţă de revanşă în Bucovina, considerând că echipa sa a făcut cadou cele trei goluri care au condus la victoria Forestei în turul campionatului, cu scorul de 3-2.

„Am informaţii despre cei de la Suceava, despre amicalele pe care le-au disputat. La fel ca noi, şi ei s-au pregătit şi au jucat doar pe sintetic. Cunoaştem componenţa lotului lor, le cunoaştem primul 11. Ne-am şi antrenat în această săptămână în funcţie de acest joc, astfel că s-ar putea să apară schimbări în aşezarea noastră în funcţie de adversar. Sperăm ca aceste schimbări să fie de bun augur, să fie eficiente, pentru a-i putea anihila. Noi ne dorim să câştigăm acest joc, dar rămâne de văzut dacă şi reuşim. S-ar putea să fie un atu suprafaţa de joc… Şi noi am avut această problemă, la Lugoj, când am intrat pentru prima oară pe terenul de iarbă. În această săptămână am reuşit să facem antrenamente pe gazon natural, dar rămâne de văzut dacă ne putem adapta suprafeţei de joc de la Suceava”, a precizat tehnicianul celor de la Politehnica pentru druckeria.ro.

Referitor la partida de astăzi, Sorin Brîndescu a mărturisit că prima sa grijă o constituie blocarea fundaşilor laterali Dorin Semeghin şi Daniel Bălan, care creează de multe ori superioritate numerică în urma incursiunilor lor în atac. Brîndescu ar putea scăpa de eventualele bătăi de cap cauzate de Semeghin, în condiţiile în care experimentatul fotbalist în vârstă de 37 de ani nu s-a antrenat deloc în ultimele zile din cauza unei viroze pulmonare şi nu se va afla în lot pentru această întâlnire. Nici italianul Alessandro Masella nu este apt pentru această întâlnire, acesta suferind în continuare de pubalgie.

Etapa a XXII-a a debutat aseară, în nocturnă, cu confruntarea dintre CS Mioveni şi Dunărea Călăraşi. Astăzi şi mâine sunt programate restul partidelor, după cum urmează:

Sâmbătă, 25 februarie, ora 11:00:

FC Academica Clinceni - CS Afumaţi

Luceafărul Oradea - Sepsi Sfântu Gheorghe

Foresta Suceava - ASU Politehnica Timişoara

Sâmbătă, 25 februarie, ora 12:30:

FC Braşov - Olimpia Satu Mare (televizat)

Duminică, 26 februarie, ora 11:00:

Dacia Unirea Brăila - UTA Bătrâna Doamnă (televizat)

Metalul Reşiţa - Unirea Tărlungeni 3-0. Nu se dispută.

CSM Râmnicu Vâlcea - CS Baloteşti 0-3. Nu se dispută.

Juventus Bucureşti stă, deoarece Şoimii Pâncota a fost exclusă în tur.

Chindia Târgovişte stă, deoarece ACS Berceni s-a retras în tur.

Clasament la zi Liga a II-a

1. Juventus Bucureşti 19 14 3 2 34-7 45 pct.

2. UTA Bătrâna Doamnă 19 12 3 4 35-21 39

3. FC Braşov 19 11 5 3 31-17 38

4. Olimpia Satu Mare 19 11 4 4 29-16 37

5. Sepsi Sfântu Gheorghe 18 10 5 3 30-16 35

6. CS Mioveni 19 10 4 5 23-13 34

7. Chindia Târgovişte 19 9 2 8 27-22 29

8. Luceafărul Oradea 19 8 2 9 20-18 26

9. Foresta Suceava 19 8 2 9 31-34 26

10. Dacia Unirea Brăila 19 8 2 9 20-24 26

11. CS Afumaţi 18 7 4 7 22-19 25

12. Dunărea Călăraşi 19 6 5 8 22-26 23

13. FC Academica Clinceni 18 6 3 9 28-37 21

14. ASU Politehnica Timişoara 19 5 4 10 24-34 19

15. CSM Râmnicu Vâlcea 19 4 6 9 16-25 18

16. CS Baloteşti 18 3 4 11 19-36 13

17. Unirea Tărlungeni 19 2 5 12 15-36 11

18. Metalul Reşiţa 19 3 1 15 18-43 10