Fotbal

Liderul Ligii a IV-a sucevene, Bucovina Rădăuţi, pregăteşte intens în această perioadă returul campionatului. Săptămâna aceasta, formaţia pregătită de Iulian Ionesi a susţinut două meciuri amicale, ambele disputate pe terenul din Milişăuţi. În primul joc, rădăuţenii au învins cu scorul de 3-1 formaţia Transdor Tudora, care conduce ierarhia Ligii a IV-a din judeţul Botoşani. În cea de-a doua întâlnire, Bucovina a trebuit să se recunoască învinsă în faţa echipei Sănătatea Darabani, cu 2-1. Gruparea pregătită de cuplul sucevean Radu Caşuba – Victor Găluşcă ocupă locul al doilea în eşalonul al patrulea din judeţul vecin, fiind angrenată în lupta pentru promovarea în Liga a III-a.

„Au fost două meciuri de antrenament foarte bune pe care le-am controlat în totalitate, însă cu toate acestea am pierdut duelul cu Sănătatea Darabani din cauza unor mici neatenţii pe faza defensivă. E drept că în acest meci am fost lipsiţi şi de aportul a patru jucători. Una peste alta, sunt mulţumit de modul în care se comportă echipa. Am făcut o pregătire de iarnă bună, am avut posibilitatea să efectuăm şi un stagiu de pregătire centralizată, sunt optimist în privinţa returului”, a declarat Iulian Ionesi, antrenorul-jucător al rădăuţenilor.

Duminică, o parte dintre fotbaliştii Bucovinei vor participa la al patrulea turneu zonal din cadrul campionatului de futsal organizat de AJF Suceava, având drept obiectiv calificarea la turneul final.

La mijlocul săptămânii viitoare rădăuţenii au în program un joc test în compania grupării Şomuz Fălticeni, campionatul Ligii a IV-a urmând să se reia pe data de 12 martie.