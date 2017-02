Rugby

Căpitanul incontestabil din ultimii ani al echipei naţionale de rugby, humoreanul Mihai Macovei, a revenit alături de stejari după o pauză forţată de aproximativ un an de zile. În luna mai a anului trecut, Mihai Macovei a suferit o accidentare destul de gravă, o ruptură la ligamentele încrucişate de la genunchi, fapt pentru care a fost nevoit să se opereze şi să stea la recuperare cel puţin şase luni. Humoreanul s-a accidentat la un meci al echipei sale, Colomeirs, din liga a doua franceză, şi a revenit după opt luni de pauză în teren în luna ianuarie, într-un meci câştigat cu Perpignan.

„Mi-a făcut plăcere să revin pe teren după opt luni de absenţă şi să fiu alături de colegi pentru a face un meci bun împotriva celor de la Perpignan. Vreau să le mulţumesc antrenorilor pentru că au avut încredere în mine şi mi-au oferit şansa să joc în acest meci”, a spus Macovei după meciul de revenire de pe 20 ianuarie, în care a evoluat pe parcursul a 55 de minute.

Ieri, Mihai Macovei a bifat meciul cu numărul cinci de la revenire, la echipa de club, iar duminică se va alătura stejarilor în cantonamentul pentru meciul cu Rusia, ce este programat sâmbăta viitoare, în deplasare, în etapa a treia din turul Cupei Europene a Naţiunilor. Macovei se va reîntâlni în cantonamentul naţionalei cu ceilalţi doi jucători din judeţul Suceava, căpitanul Stelei, Viorel Lucaci, şi adversarul său din liga a doua franceză, humoreanul Vlad Nistor, de la Albi, sportivi ce au prins în acest an trei meciuri la naţională, unul de pregătire şi două oficiale.

Antrenorul naţionalei este conştient că Macovei va aduce un plus echipei, la toate capitolele

Antrenorul naţionalei, Lynn Howells, a salutat revenirea căpitanului Mihai Macovei la echipa de seniori şi speră ca acesta să fie cât mai repede la nivel maxim, pentru a ajuta echipa, aşa cum a făcut-o cu succes în ultimii ani.

„Am avut un început mai greu de competiţie şi trebuie ca până la meciul următor, cu Rusia, să eliminăm acele lucruri care nu au mers bine în joc. Pentru următoarele partide au fost convocaţi în mare aceiaşi jucători cu care am început pregătirea pentru Rugby Europe Championship. Ne bucurăm că după aproape un an Mihai Macovei revine în echipa României, este un lider, un jucător exponenţial, care poate aduce un mare plus. El s-a recuperat bine după acea accidentare şi ne bazăm foarte mult pe el pentru următoarele meciuri. Am chemat în continuare şi mulţi jucători tineri pentru că aceştia trebuie să crească alături de jucătorii cu maturitate de acum, iar în momentul în care le vom cere să joace, să facă pasul în echipă, să fie pregătiţi, să cunoască sistemul de joc şi cerinţele noastre. Nici un meci nu este uşor, trebuie să pregătim foarte bine fiecare partida şi să luăm totul treptat, nu mai avem voie să facem paşi greşiţi. Victoria cu Spania a readus jucătorilor încrederea şi un moral mult mai bun în a pregăti următoarele dispute”, a declarat Lynn Howells, antrenorul României.

Lotul celor 33 de jucători convocaţi înaintea meciului cu Rusia:

PILIERI: Constantin Pristăviţă (Ştiinţa Baia Mare), Alexandru Ţăruş (Beziers), Alexandru Gordaş (CSA Steaua), Ionel Badiu (Carcassonne), Gigi Militaru (Timişoara Saracens)

TALONERI: Marian Căpăţână (Timişoara Saracens), Otar Turashvili (Colomiers), Andrei Radoi (Timişoara Saracens)

LINIA A DOUA: Valentin Popârlan (Timişoara Saracens), Johan Van Heerden (Ştiinţa Baia Mare), Ionuţ Mureşan (Timişoara Saracens), Marius Antonescu (Tarbes)

LINIA A TREIA: Viorel Lucaci (CSA Steaua), Eseria Vueti (CSA Steaua), Andrei Gorcioaia (Massy), Vlad Nistor (Albi), Mihai Macovei (Colomiers)

MIJLOCAŞI LA GRĂMADĂ: Valentin Calafeteanu (CSM Bucureşti), Florin Surugiu (CSA Steaua ), Tudorel Bratu (CS Dinamo)

MIJLOCAŞI LA DESCHIDERE: Jody Rose (Timişoara Saracens), George Oprea (CSM Baia Mare)

CENTRI: Florin Vlaicu (CSA Steaua), Jack Umaga (Timişoara Saracens), Florin Vlăduţ Popa (Timişoara Saracens), Sione Fakaosilea (CSM Baia Mare),

ARIPI: Stephen Shennan (Timişoara Saracens), Ionuţ Dumitru (CSA Steaua), Mădălin Lemnaru (Timişoara Saracens), Jack Cobden (CSM Bucureşti)

FUNDAŞI: Cătălin Fercu (Timişoara Saracens), Samoa Luke (Ştiinţa Baia Mare), Robert Gabriel Neagu (CSA Steaua).