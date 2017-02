Volei

La numai o săptămână după ce a încheiat turul de campionat şi sezonul regulat, echipa de volei seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava va începe partea a doua a campionatului, turneul play-off. Vineri de la ora 11.30 şi sâmbătă, de la ora 11.00, echipa pregătită de antrenorul Victor Pancu va debuta în play-off cu două partide în compania echipei CNNT Juniors Craiova. În această fază eliminatorie se joacă două din trei meciuri, în sistem 1 – 8, 2 – 7, 3 – 6 şi 4 – 5, pe clasamentul de la finalul returului din Seria Est a Diviziei A2. Sucevenii au terminat pe poziţia a treia, iar craiovenii pe locul şase, câştigătoarea din această rundă urmând să meargă în faza următoare. Pentru a face economie la buget şi pentru a evita o deplasare foarte lungă şi obositoare, echipa suceveană a ajuns la o înţelegere cu adversarii din Craiova să joace primele două partide la Suceava, iar apoi, în cazul egalităţii la meciuri, să se dispute un al treilea meci, la Craiova. Totuşi, voleibaliştii sucevenii speră să nu se ajungă la meciul al treilea, mai ales că-n cele două partide disputate în campionat s-au impus cu 3 – 1 şi 3 – 0 la seturi.

„Este bine că ne-am înţeles să jucăm primele două meciuri la Suceava şi sper să le câştigăm, pentru a nu ajunge la situaţia pe care am încercat s-o evităm, o nouă deplasare la Craiova. Sper ca echipa să se concentreze exemplar, ca la fiecare meci, şi să câştigăm ambele meciuri de acasă. Aşa cum am văzut în celelalte două întâlniri din campionat, Craiova are o echipă tânără, ambiţioasă, cu jucători de perspectivă ce sunt şi pe la loturile naţionale de juniori, dar şi noi avem în lot doi internaţionali de juniori şi tineret. Vom miza din nou pe jucătorii foarte tineri, pentru a creşte în experienţă şi valoare, alături de veteranii din echipă, ce pot să-i pună în valoare”, a declarat antrenorul Victor Pancu.

Singura echipă ce va trece mai departe fără a juca este Dinamo Bucureşti, în celelalte întâlniri urmând să joace CSU Știinţa Bucureşti cu CSM Râmnicu Sărat, CS Rapid Bucureşti cu CTF Mihai I Bucureşti.

După prima fază a play-off-ului se vor duce mai departe patru echipe ce vor juca într-un turneu din care vor pleca mai departe două echipe, ce se vor întâlni cu câştigătoarele din cealaltă serie la turneul de baraj, de unde vor promova primele două formaţii.