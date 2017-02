Premieră

Sâmbătă, sala Liceului cu Program Sportiv din Suceava s-a dovedit neîncăpătoare la un eveniment inedit din 1989 încoace, fiind gazda unui turneu final al unui Campionat Naţional de Judo. Finalele naţionale rezervate cadeţilor, mai exact sportivilor sub 18 ani, născuţi în anii 2002, 2001 şi 2000, au fost organizate de Federaţia Română de Judo şi Clubul Sportiv Shinzo-Ran Suceava, coordonat de Brânduşa Vărăreanu. Pentru municipiul Suceava este a doua finală naţională de judo, după cea organizată acum 33 de ani, în 1984. În lupta pentru medalii au intrat nu mai puţin de 297 de sportivi, ce au reprezentat 62 de cluburi din toată ţara, la 17 categorii de greutate, 9 la masculin şi 8 la feminin. Mai mult, acest concurs a fost şi un criteriu de selecţie pentru formarea loturilor naţionale ce vor participa în acest an la Campionatul European din Lituania, Campionatul Mondial din Chile şi Festivalul Olimpic al Tineretului European din Ungaria.

Clubul sucevean Shinzo-Ran Suceava a participat cu şase sportivi

Clubul gazdă a naţionalelor, Shinzo-Ran Suceava, a participat la acest concurs cu şase sportivi, trei băieţi aflaţi la primul turneu final şi trei fete ce au în spate mai multe campionate naţionale, mai exact Claudiu Coşman, la 50 de kilograme, Lucian Babiuc, la 60 kilograme, Paul Creaţa, la 81 kilograme, Roxana Valentina Cobuz, la 57 de kilograme, Ana Maria Cosmiuc, la 70 kilograme, şi Denisa Gabriela Alexandriuc, la +70 de kilograme. Cel mai aproape de medalie a fost Paul Creaţa, sportiv ce s-a clasat pe locul V şi care a venit special pentru acest concurs din Italia, acolo unde se pregăteşte şi stă cu părinţii săi.

„Chiar dacă nu au câştigat nici o medalie, sportivii noştri au demonstrat că au progresat mult, mai ales că la băieţi toţi trei au fost la prima finală de campionat naţional. Fetele au o experienţă mai mare, ele participând şi-n concursuri de Sambo, un sport înrudit cu judoul. Pentru ei sunt primii ani de performanţă, iar astfel de concursuri sunt un pas către înalta performanţă la acest nivel de vârstă şi orice experienţă acumulată este un pas înainte. Pentru noi este destul de greu să ne pregătim în cele mai bune condiţii deoarece nu avem o sală proprie şi trebuie să închiriem la diferite şcoli, acolo unde depindem de programul lor. Avem sportivi ce învaţă după masă şi e foarte greu să găsim un loc în care să ne antrenăm dimineaţa”, a declarat antrenoarea clubului Shinzo-Ran Suceava, Brânduşa Vărăreanu.

Turneul final a avut un moment emoţionant, o demonstraţie de judo a unor copii şi tineri cu dizabilităţi

Sâmbătă, la mijlocul competiţiei, clubul Shinzo-Ran Suceava, în speţă antrenoarea Brânduşa Vărăreanu, a avut o surpriză pentru toţi cei prezenţi în sala LPS, şi anume o demonstraţie de judo cu copii şi tineri cu dizabilităţi. Printre copiii şi tinerii ce au intrat pe tatami s-a aflat şi fiul antrenoarei din Suceava, Ştefan Vărăreanu Mânecan, care a avut un tragic accident de maşină în urma căruia a rămas cu grave probleme locomotorii. În ciuda problemelor medicale ce-l obligă să meargă ajutat de un cadru cu roţi, Ştefan a făcut câteva procedee de judo cu un coleg, atât el, cât şi ceilalţi copii cu dizabilităţi fiind aplaudaţi minute în şir de cei prezenţi în sală.

„Încă de la şedinţa tehnică le-am promis colegilor din ţară că se poate face judo şi cu copiii cu dizabilităţi. Este o idee de-a mea mai veche şi vreau s-o pun pe picioare. Am vrut să vadă toată lumea din ţară cu propriii ochi că pot să primească în sala de antrenament copii cu probleme şi că judoul poate să ajute mult la recuperare, la socializare şi la multe altele. L-am rugat şi pe fiul meu să intre pe tatami, chiar dacă a avut un cumplit accident de maşină şi a avut o lungă perioadă de spitalizare, iar acum se ţine cât de cât pe picioare. El a demonstrat astfel că nimeni nu trebuie să renunţe niciodată şi că judoul este mai mult decât un sport, este în primul rând un stil de viaţă şi este sufletul nostru până la urmă”, a declarat antrenoarea Brânduşa Vărăreanu, cea care nu şi-a putut stăpâni lacrimile în timpul demonstraţiei fiului său Ştefan.

Brânduşa Vărăreanu îşi doreşte să mai organizeze la Suceava astfel de competiţii naţionale

În cele două zile cât a durat acest Campionat Naţional de Judo la Suceava, gazda competiţiei, antrenoarea Brânduşa Vărărean, a primit promisiuni din parte oficialilor federaţiei, a reprezentanţilor Consiliului Judeţean, dar şi a unor oameni de afaceri din judeţ că va fi sprijinită în continuare să organizeze la Suceava şi alte concursuri naţionale de acest gen. Oaspeţii acestui Campionat Naţional au fost primiţi în Bucovina aşa cum se cuvine, oficialii federaţiei, antrenorii şi arbitrii fiind invitaţi la o masă tradiţională bucovineană, într-o excursie pusă la cale de organizatori cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava.

„Mi-am dorit să avem o competiţie foarte frumoasă şi cred că am reuşit acest lucru, mai ales că am primit felicitări de la colegii din ţară, o parte dintre ei fiind pentru prima dată în Bucovina. A fost mult de muncă la organizare, dar am avut parte de oameni inimoşi din Suceava care m-au ajutat foarte mult, mai ales financiar şi material, DJST Suceava, domnul Lucian Sănduleac (Safe Steel Suceava), firma Expert Auto (Traian Muha), Alevia Fălticeni, Răzvan Plămadă (Eurobeta Colors), Atrix Decoration, Consiliul Judeţean Suceava, CSŞ Gura Humorului, Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni, Colegiul Naţional Militar de la Câmpulung Moldovenesc, CSM şi LPS Suceava, dar şi părinţii copiilor pe care-i antrenez. În urma acestei competiţii am primit promisiuni de la Consiliul Judeţean, de la domnul preşedinte Gheorghe Flutur, că vom fi sprijiniţi în continuare şi vom putea să ne antrenăm în condiţii mai bune şi să putem organiza şi alte competiţii de acest fel”, a explicat Brânduşa Vărăreanu.

La finalul concursului, pe lângă medaliile acordate sportivilor s-a făcut şi un clasament al cluburilor, CSŞ Ploieşti ocupând locul I, cu 8 medalii, urmat de CSM Cluj şi CSM Piteşti, cu câte 6 medalii. Cel mai tehnic sportiv a fost declarată câştigătoarea categoriei 52 de kilograme, Alexandra Paşca, din Sibiu, urmată de Eduard Şerban, locul I la 90 de kilograme, şi Ken Uemura, locul I la 81 de kilograme. Cel mai bun antrenor a fost declarat Mihai Trandafirescu, de la CSM Piteşti, iar cel mai bun arbitru a fost desemnat Gheorghe Brunchia, din Sibiu, toţi aceşti premianţi primind premii în bani de la partenerul federaţiei, Socar România.