Liga a II-a

Terenul sintetic al Liceului cu Program Sportiv din cartierul sucevean George Enescu va găzdui astăzi meciul amical dintre Foresta şi gruparea de Liga a III-a Ştiinţa Miroslava. Partida care va începe la ora 12.00 reprezintă ultima repetiţie pentru formaţia suceveană înaintea debutului oficial de primăvară, care se va produce sâmbăta viitoare. De aceea, antrenorul Cristi Popovici va încerca să utilizeze o echipă de start mult apropiată de formula standard cu care va fi abordată confruntarea de pe Areni, cu ASU Poli Timişoara, programată pentru data de 25 februarie, contând pentru etapa a XXII-a a Ligii a II-a. Până acum, echipa antrenată de Cristi Popovici a înregistrat un bilanţ de patru victorii şi o înfrângere în meciurile amicale din intersezon: 5-0 cu CSM Roman, 5-1 cu CSM Paşcani, un dublu 3-0 cu Bucovina Rădăuţi, respectiv 0-1 cu Aerostar Bacău. Referitor la bănăţeni, aceştia au încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul test susţinut la mijlocul acestei săptămâni împotriva echipei de Liga a III-a CSM Şcolar Reşiţa, prilej cu care antrenorul Sorin Brândescu a operat mai multe schimbări în sistemul de joc în perspectiva duelului cu Foresta.

„Am întâlnit o echipă foarte bună, însă noi parcă nu am avut ritmul pe care mi l-aş dori. Am jucat ceva mai relaxaţi astăzi. Ocazii au fost de ambele părţi, însă cei de la Reşiţa au fost mai prezenţi în faţa porţii, au fost mai ambiţioşi, mai ales că au jucat acasă şi au avut şi suporteri la meci. Per total, a fost un meci frumos de pregătire, însă noi trebuia să jucăm ceva mai bine şi să fim mai eficienţi. Una e să jucăm cum vrem noi, alta e să ne adaptăm la stilul adversarului. Probabil Reşiţa a avut astăzi mai mult iniţiativa şi pentru că noi am încercat să pregătim meciul de la Suceava, pentru că Foresta are ca atuuri fundaşii laterali, pe Semeghin şi Bălan, care sunt experimentaţi, creează superioritate numerică şi ne preocupă cum să-i blocăm”, a declarat Brândescu pentru Drukeria.ro.