Handbal

Handbalistul sucevean Mihai Rohozneanu a semnat în această săptămână o înţelegere cu HC Dobrogea Sud din Constanţa, echipă ce se luptă pentru titlul naţional în acest sezon, dar şi pentru trofeul din Cupa României, acolo unde a ajuns în final four. Descoperit şi format la Suceava, Mihai Rohozneanu a fost component al loturilor naţionale de juniori şi tineret. Ajuns la seniori, a plecat din Suceava acum 15 ani şi o mare parte a carierei sale de până acum a petrecut-o la Reşiţa, acolo unde a câştigat de trei ori Cupa Challenge, a participat în Cupa EHF, a câştigat Cupa României şi a ieşit de două ori vicecampion al României. Miercuri, conducătorul de joc în vârstă de 33 de ani, originar din Suceava, a semnat cu gruparea constănţeană, fapt confirmat şi pe pagina de Facebook a clubului.

„După primele meciuri din cadrul returului Ligii Naţionale, echipa noastră s-a întărit cu un nou jucător de valoare: coordonatorul de joc (centru) Dan Mihai Rohozneanu. În vârstă de 33 ani, Mihai Rohozneanu s-a transferat la echipa noastră de la fosta echipă, AHC Adrian Petrea Reşiţa, care, din nefericire, s-a desfiinţat în acest retur. Experimentatul jucător a fost unul din membrii fondatori ai echipei AHC Adrian Petrea, alături de Adrian Petrea, iar anterior redenumirii echipei, Rohozneanu a evoluat la echipa UCM Reşiţa, echipă care a câştigat de patru ori Challenge Cup. Suntem convinşi că experienţa şi talentul centrului Rohozneanu vor fi cheia succesului şi a victoriilor ce vor urma. Mihai Rohozneanu a semnat cu echipa noastră până în vară. Bine ai venit, Mişa, şi împreună vom fi mai puternici!“, scrie pe pagina de Facebook a clubului HC Dobrogea Sud Constanţa.

Rohozneanu: „Mi-am dorit să joc la Constanţa”

După mulţi ani petrecuţi la Reşiţa, în care a prins de trei ori momentele critice prin care a trecut handbalul de acolo, Mihai Rohozneanu a rămas singur la echipă în această iarnă, după ce finanţatorul s-a retras, iar unul din fondatori şi cel ce a dat numele echipei, Adrian Petrea, a ales să antreneze Dunărea Călăraşi. Miercuri, „Mişa”, aşa cum îi spun colegii şi prietenii, a făcut primul antrenament alături de noua sa echipă, dar nu ştia dacă va juca aseară, în meciul de la Călăraşi.

„Mi-am dorit să joc la Constanţa pentru că aici sunt cei mai profesionişti oameni. Echipa se bate la campionat, la un loc în cupele europene şi am vrut să joc pentru Constanţa. Nu mi-am dorit să merg în altă parte, am fost căutat şi de alte echipe, dar nu am înaintat discuţiile. Am semnat ieri contractul, dar nu ştiu dacă voi juca la Călăraşi. Mai e partea administrativă care nu ştiu dacă va fi rezolvată până la ora meciului, apoi decizia antrenorului, dacă mă va include sau nu în lot. Eu zic că sunt pregătit să joc, dar am făcut doar un antrenament şi e complicat”, a declarat Mihai Rohozneanu pentru site-ul handbalvolei.ro.