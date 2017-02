Handbal

Aseară, într-un meci contând pentru etapa 19 din Liga Națională, echipa de handbal CSU Suceava a reușit să câștige trei puncte foarte importante pe terenul celor de la Vaslui, scor 21 – 20. Pe fondul unui joc dur, ca și-n meciul tur, gazdele au început mai bine, profitând și de ratările sucevenilor, dar universitarii au echilibrat jocul și la pauză era 10 – 10. În partea a doua, elevii lui Adrian Chiruț și Iulian Andrei au fost mai concentrați în situațiile clare și au ratat mai puțin, conducând pe tabelă mai tot timpul. La mijlocul reprizei, CSU s-a distanțat la patru goluri, scor 18 – 14 și mai apoi 19 – 15 în minutul 51. Finalul a fost unul foarte tensionat, iar gazdele s-au apropiat la un singur gol în minutul 54, scor 19 – 18. Din fericire, Universitatea a gestionat bine ultimele minute și a obținut trei puncte foarte prețioase în lupta pentru îndeplinirea obiectivului. Pe final, portarul Cristi Tcaciuc a văzut direct cartonașul roșu, deoarece în ultimul minut a prins o minge și a aruncat-o pe contraatac, iar arbitrii fluieraseră out în acel moment.

„Așa cum ne așteptam, am avut un meci greu, dar echipa s-a mobilizat foarte bine. Dacă în prima repriză am ratat destul de mult din situații clare, în partea a doua greșelile au fost mult mai puține și am condus mai tot timpul. Diferența putea să fie mult mai mare, dar pe final s-a simțit lipsa experienței la câțiva jucători, dar până la urmă cel mai important este c-am reușit să câștigăm toate punctele”, a explicat antrenorul Adrian Chiruț.

În etapa viitoare, sâmbătă, pe 25 februarie, Universitatea Suceava va primi vizita liderului Dinamo București.