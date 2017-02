Atletism

Atleţii pregătiţi de antrenorul Toader Flămând la Liceul cu Program Sportiv din Suceava se află în plin program de pregătire pentru naţionalele de sală ce se vor organiza în perioada următoare. Atleţii sucevenii au participat cu un lot destul de numeros la Memorialul „Dorin Melinte” de la Bacău, un concurs ce a devenit o tradiţie pentru atletismul românesc, în acest an desfăşurându-se a noua ediţie.

Cea mai bună sportivă a Liceului cu Program Sportiv din Suceava pe anul 2016, atleta Angela Olenici, a câştigat două medalii de aur, una dintre ele în proba de 400 de metri, cu timpul de 1 minut, o secundă şi 60 de sutimi, asta deşi ea este o specialistă a probelor de semifond. Aşa cum era normal, în proba de 3000 de metri, unde este campioană naţională, Angela a câştigat aurul şi şi-a depăşit cea mai bună performanţă personală la junioare II cu timpul de 10 minute, 5 secunde şi 60 de sutimi.

Un alt atlet pregătit de Toader Flămând, Marius Giosan, a câştigat proba de 800 de metri şi a luat bronzul la 400 de metri, iar Cosmina Boiciuc a câştigat două medalii de bronz în probele de 200 şi 400 de metri, ambii la juniori III.

În competiţia rezervată juniorilor II, Sebastian Moldovan a ocupat locul III la 400 de metri, Florin Pitic, antrenat de Iustin Tătărău, a luat locul II la 400 de metri şi locul III la 800 de metri, Sebastian Popovici, antrenat de Liliana Petrache, a reuşit argintul la săritura în înălţime şi bronzul la 200 de metri. Cristina Călugărean a reuşit să câştige proba de 200 metri şi locul II la 60 de metri, în competiţia rezervată juniorilor I, Cătălin Tocilă, locul III la 3000 de metri, el câştigând şi proba de ştafetă la 4x400 metri alături de Florin Pitic, Florin Iacob şi Corneliu Hopa.

„Aproape toţi sportivii cu care am participat au avut evoluţii foarte bune şi au reuşit să urce pe podium. După două concursuri în sală la care am participat şi am obţinut rezultate bune şi la care direcţiunea nu ne-a aprobat referatele de participare, de această dată s-a spart gheaţa şi am avut finanţare pentru Memorialul <Dorin Melinte>. Urmează etapele finale ale naţionalelor şi sper să obţinem rezultatele cu care am fost obişnuiţi, deşi condiţiile de pregătire sunt precare şi opreliştile există la LPS Suceava”, a explicat antrenorul Toader Flămând.