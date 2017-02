Handbal

Sâmbătă seara, în primul meci pe teren propriu din acest an, echipa de handbal a pierdut dramatic disputa cu Dunărea Călăraşi, una din contracandidatele la accesul în turneul play-off, scor 25 – 26. Universitarii ştiau că vor avea un meci greu cu oaspeţii din Călăraşi, echipă ce are la dispoziţie un buget de cel puţin patru ori mai mare şi care are în lot jucători valoroşi, cinci dintre ei fiind foşti Universitari, suceveanul Gavriloaia, Acatrinei, Dospinescu, portarul Şelaru şi Marius Ignat. Miza celor trei puncte puse în joc şi-a pus amprenta pe jocul din teren, unul tensionat şi dramatic, dar şi pe băncile tehnice şi tribune. Mai mult, partida a fost una extrem de echilibrată, iar timp de 38 de minute avantajul n-a fost mai mare de un gol în ambele tabere. În primele şase minute nu s-a marcat, oaspeţii deschizând scorul prin Gurkovsky. Universitarii au condus pentru prima oară în minutul nouă, iar echilibrul din teren s-a menţinut până la pauză, când scorul era egal, 12 – 12. În minutul 38, Universitatea a marcat de trei ori la rând şi s-a dus pentru prima dată la două goluri, scor 16 – 14, diferenţă ce s-a menţinut până în minutul 44, când oaspeţii au egalat la 19. Suceava s-a dus din nou la două goluri. Pe fondul unei eliminări în tabăra studenţilor, Dunărea a reuşit un gol din poartă-n poartă şi imediat au avut încă un gol, trecând la conducere. Gazdele au egalat, iar ultimele trei minute au fost decisive în stabilirea câştigătoarei. Oaspeţii au marcat şi mai apoi şi-au dublat avantajul pe fondul unei apărări mult mai lucide, iar elevii lui Adrian Chiruţ n-au mai avut timp să egaleze, marcând doar un gol.

În meciul cu Călăraşi, Lucian Preda a fost cel mai bun marcator al Sucevei, cu şapte reuşite, urmat de Puljizovc (patru), Olariu şi Baican, câte trei goluri fiecare, Burlacu şi Târzioru, câte două goluri, iar Sipka, Ciubotariu, Petrea şi Şoldănescu, câte un gol fiecare. În tabăra adversă, suceveanul Gavriloaia a reuşit trei goluri, Acatrinei a marcat tot trei goluri, iar Dospinescu a bifat un singur gol.

Antrenorii celor două echipe au fost de acord că diferenţa s-a făcut în ultimele minute

Antrenorul Oaspeţilor, Adrian Petrea s-a bucurat pentru această victorie importantă de la Suceava şi crede că diferenţa s-a făcut pe final, când echipa sa a marcat două goluri foarte uşoare.

„Ştiam că Suceava are un joc agresiv acasă şi ne aşteptam la un meci echilibrat. Aşa a şi decurs, diferenţa s-a făcut pe final, când ne-am apărat 3-2-1, am recuperat două mingi, am dat două goluri uşoare şi aşa am reuşit să preluăm conducerea. E o victorie importantă, care ne aduce aproape de primele opt echipe. Mai sunt însă foarte multe meciuri de jucat şi cu siguranţă vor mai apărea surprize, mai ales acum, când după retragerea Reşitei, clasamentul s-a comasat”, a declarat antrenorul Dunării Călăraşi, Adrian Petrea.

De cealaltă parte, antrenorul principal al sucevenilor, Adrian Chiruţ crede că şi-n ciuda acestui eşec la un gol, echipa sa mai are şanse la locurile 7 - 8, locuri ce duc în play-off.

„Vreau să felicit ambele echipe. Au făcut un meci frumos din care avem de învăţat cu toţii. Diferenţa s-a făcut pe final, când nu am reuşit să înscriem în superioritate numerică şi am pierdut acele două mingi. Am făcut un meci bun, păcat c-am ratat cele trei puncte. Şi un egal era extraordinar pentru noi. La începutul campionatului, nu luasem în calcul să câştigăm nici măcar trei puncte din confruntările cu Dunărea. Acum, când vezi că vin echipe cu un astfel de buget şi se bucură c-au câştigat la un gol, putem spune că Suceava înseamnă ceva în Liga Naţională. Suntem trişti după un astfel de meci, dar acesta este sportul. Trebuie să trecem repede peste acest rezultat pentru că miercuri deja avem un alt meci. Mai rămân şanse pentru locurile 7-8, mai sunt opt meciuri şi nu se ştie niciodată”, a declarat antrenorul Adrian Chiruţ.

Suceveanul Răzvan Gavriloaia s-a întors acasă în calitate de adversar al fostei sale echipe

Unul din cei mai buni jucători ai Dunării Călăraşi a fost Răzvan Gavriloaia, sucevean ce a evoluat mulţi ani în tricoul Universităţii, inclusiv perioada în care Suceava a avut cele mai bune rezultate. „A fost un meci cu miză şi asta şi-a pus amprenta. S-a mers cap la cap şi oricine putea câştiga. S-a întâmplat să fim noi de data aceasta. Fără aceste trei puncte nici nu mai trăgeam speranţe la play-off. Avem nevoie de această victorie, care sperăm să ne dea elan. Odată cu aceste puncte am câştigat şi foarte multă încredere, un capitol la care eram deficitari. Acum sper să ne descătuşăm”, a declarat Gavriloaia. Am jucat împotriva foştilor mei colegi pe care-i apreciez foarte mult, fac o muncă extraordinară aici la Suceava, au rezultate peste aşteptări, dar nu cred că au şanse de calificare în play-off. Sunt cam mici în comparaţie cu echipele care se învârt în zona play-off-ului. Nu ştiu nici noi ce şanse avem”, a spus Gavriloaia.

În această săptămână, Universitatea va avea etapă intermediară, miercuri, la HC Vaslui, iar sâmbătă va juca din nou acasă, cu liderul Dinamo Bucureşti.

Rezultatele etapei a 18-a

Potaissa Turda – CSM Satu Mare 26 – 23 (11 – 13)

CSM Făgăraş – Dinamo Bucureşti 25 – 33 (12 – 19)

CSU Suceava – Dunărea Călăraşi 25 – 26 (12 – 12)

Politehnica Timişoara – CSM Focşani 2007 25 – 22 (11 – 11)

HC Odorhei – HC Dobrogea Sud 31 – 27

CSM Bucureşti – Steaua Bucureşti 24 – 19

HC Vaslui a stat

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 17 15 1 1 547 – 454 46

2. HC Dobrogea Sud 16 12 1 3 454 – 398 37

3. AHC Potaissa Turda 17 12 1 4 507 – 473 37

4. HC Odorhei 16 11 2 3 467 – 427 35

5. CSM Bucureşti 17 11 0 6 483 – 425 33

6. Politehnica Timişoara 17 7 4 6 438 – 420 25

7. HC Vaslui 16 8 0 8 419 – 450 24

8. CSA Steaua Bucureşti 17 6 4 7 446 – 444 22

9. AHC Dunărea Călăraşi 16 6 2 8 436 – 449 20

10. CSU Suceava 16 6 0 10 431 – 434 18

11. CSM Focşani 2007 17 3 2 12 417 – 477 11

12. CSM Satu Mare 17 1 1 15 410 – 507 4

13. CSM Făgăraş 17 1 0 16 385 – 482 3