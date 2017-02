Fotbal

Sâmbătă, de la ora 12.00, echipa de fotbal Foresta Suceava a disputat al treilea meci de pregătire din această pauză competiţională. Sucevenii pregătiţi de Cristi Popovici s-au impus cu scorul de 5 – 0 în disputa cu CSM Roman, echipă aflată pe locul cinci în seria I a Ligii a III-a de fotbal. Pe un teren greu, curăţat de zăpadă, dar îngheţat, sucevenii au dominat acest meci disputat în compania unui adversar mult mai slab cotat. Bogdan Rusu a avut primele două şanse de a marca, dar scorul a rămas neschimbat. Căinari a reuşit să deschidă scorul în minutul 15, după o centrare ideală primită de la Bălan. La mijlocul reprizei, Căinari a fost faultat în careul oaspeţilor, iar Vraciuc a finalizat cu siguranţă lovitura de la 11 metri, scor 2 – 0. Pe fondul unui joc dominat de suceveni, Bogdan Rusu şi Căinari au avut două şuturi foarte bune, dar portarul oaspeţilor a reuşit să-şi salveze echipa de la gol cu intervenţii spectaculoase. Atacantul venit de la Poli Timişoara şi-a trecut în cont dubla şi a stabilit scorul primelor 45 de minute, după un nou penalty obţinut de această dată de Cerlincă. Foresta a continuat să pună presiune pe adversar şi-n partea a doua, iar Rusu, Stănescu şi Ivan au avut alte trei şanse de a majora diferenţa. Cerlincă a reuşit mai apoi golul cu numărul patru pentru suceveni, după un şut cu şpiţul de la marginea careului mare şi tot el a stabilit mai apoi scorul final, după un balon primit peste apărarea adversă şi un şut la colţul lung, la care portarul advers a reuşit să atingă balonul, dar nu a putut să devieze mingea în corner, scor final 5 – 0 .

Antrenorul Cristi Popovici a apreciat creşterea în joc a echipei sale, chiar dacă a jucat cu un adversar din Liga a III-a

La finalul meciului de sâmbătă, antrenorul Cristi Popovici s-a arătat încântat de cum a evoluat echipa sa şi speră ca până la reînceperea campionatului, Foresta să fie într-o formă foarte bună.

„Astăzi echipa a demonstrat că a evoluat faţă de primele două jocuri, iar jocul a mers din ce în ce mai bine şi poate şi ăsta e obiectivul acestor jocuri de pregătire, chiar dacă evoluăm cu adversari inferiori. Mă bucur că am reuşit să facem un joc destul de bun, în special în prima repriză când am avut foarte multe ocazii. Sper ca în continuare lucrurile să meargă în favoarea noastră şi la ora primei etape să fim într-o formă foarte bună. Am încercat diferite formule de joc, deoarece avem mai multe soluţii şi de aceea încercăm să găsim cea mai bună formulă. Mutu a greşit în primele două jocuri şi am încercat să-l bag pe Asanache, pe Dănilă la mijloc, pe Dumitru în faţa fundaşilor în locul lui Stănescu şi este bine să avem cât mai multe soluţii.”

Sucevenii au început meciul cu CSM Roman în formula: Hânţăscu, Bălan, Lung, Asanache, Drugă, Cerlincă, Dănilă, Dumitriu, Căinari, Rusu, Vraciu, pe parcursul meciului intrând în teren şi Muntean, Niga, Mutu, Semeghin, Mihălăchioaie, Stănescu, Ivan, Florescu, Strugariu, Coroamă şi Buziuc.

În continuarea programului de pregătire, Foresta Suceava va juca miercuri, cu Bucovina Rădăuţi, iar pe 18 februarie, cu Ştiinţa Miroslava.

În primul meci oficial din 2017, pe 25 februarie, Foresta va întâlni, pe Areni, formaţia ASU Politehnica Timişoara.