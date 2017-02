Rugby

Echipa de rugby seniori a României va începe astăzi, 11 februarie, campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2019, ce va avea loc în Japonia. România va debuta în noul sezon al Rugby Europe Championship, astăzi, de la ora 14.15, pe Sparda – Bank-Hessen Stadion din Offenbach (Main), în compania naţionalei Germaniei, într-o confruntare transmisă în direct de postul de televiziune Dolce Sport 4. În această săptămână, stafful tehnic al naţionalei a anunţat şi primul 15 pentru meciul cu Germania, în care se regăsesc trei jucători ce au fost crescuţi la juniorii de la Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului, doi dintre ei fiind originari din această zonă. Astfel, în linia a treia a grămezii române se va regăsi din primul minut căpitanul Stelei Bucureşti, Viorel Lucaci, jucător originar din Berchişeşti, care a fost descoperit şi format la CSŞ Gura Humorului şi care este de mai mulţi ani titular pe acest post. Tot în linia a treia va începe meciul din Germania şi Vlad Nistor, jucător mult mai tânăr, ce evoluează în eşalonul doi din Franţa, la Albi. Vlad a fost format tot la CSŞ Gura Humorului, chiar de tatăl său, Florin Nistor, antrenor ce a trimis mulţi jucători la naţionalele de juniori şi seniori. După ce a fost căpitanul echipelor naţionale sub 17, 18 şi 19 ani, humoreanul Vlad Nistor a debutat la naţionala de seniori în 2013, într-un meci cu Rusia din Rugby Europe Championship. Pentru prima dată în cariera sa, pilierul ieşean Mihăiţă Lazăr va purta în acest meci banderola de căpitan, el fiind format la nivel de juniori tot la Gura Humorului, iar în cariera sa de până acum a devenit campion al Franţei cu formaţia Castre.

Viorel Lucaci a fost căpitanul României la meciul de verificare cu Portugalia, de săptămâna trecută

Humoreanul Viorel Lucaci, cel sub numele căruia se organizează în fiecare an un turneu de rugby dedicat copiilor la Berchişeşti, în localitatea sa natală, a fost căpitanul naţionalei la meciul câştigat de România în faţa Portugaliei cu scorul de 33 – 17.

„Ne-am propus să câştigăm fiecare partidă, să luăm meci cu meci, să ne pregătim la fel de bine pentru fiecare adversar, să fim concentraţi tot timpul. Suntem conştienţi că ne aşteaptă un meci greu în Germania, însă eu zic că suntem pregătiţi. Nu am mai avut niciodată o partidă de verificare înaintea primului meci oficial al sezonului, şi asta a contat foarte mult, mai ales pentru noi, jucătorii interni, care din decembrie nu am mai avut parte de meciuri. Este bine că nu vom mai avea emoţiile de început, ca-n anii trecuţi, şi că deja abordăm partida oficială având un joc împreună în acest an”, a explicat Viorel Lucaci pentru site-ul Federaţiei Române de Rugby, www.frr.ro.

Căpitanul Stelei crede că meciul va fi mai greu decât cel din primăvara trecută de la Iaşi, câştigat de România cu scorul de 61 – 7.

„Ne aşteptăm să fie un meci greu. Ştim că şi-au mai naturalizat câţiva jucători, au antrenori străini, jucăm şi pe un alt teren decât cel din urmă cu doi ani, dar am mare încredere în grupul care este aici şi cred că vom obţine victoria. Îmi amintesc de meciul din primăvară, de la Iaşi, că aveau un număr opt care căra baloanele foarte bine şi chiar am avut nişte probleme cu el. Ne aşteptăm ca-n primele 20 de minute să vină peste noi şi să dea totul, după care, la fel ca la Iaşi, să-şi mai piardă din tărie”, a declarat Viorel Lucaci.

În primul 15 se află cinci jucători care evoluează în Franţa, cinci sunt de la Timişoara, patru de la Steaua şi unul de la Baia Mare

România va începe meciul din Germania cu un prim 15 în care se regăsesc jucători ce joacă în Franţa, dar şi-n campionatul intern, dintre care cinci sunt străini ce au fost naturalizaţi. Cinci jucători evoluează în Franţa, cinci sunt de la Timişoara, patru de la Steaua şi unul de la Baia Mare.

Înaintea meciului cu Germania, antrenorul stejarilor, Lynn Howells, a declarat că se aşteaptă la un meci greu, dar are încredere că echipa sa va face un meci bun.

„Va fi un meci greu, Germania are câţiva jucători care evoluează în Franţa, a mai naturalizat între timp nişte jucători, căpitanul lor e de origine sud-africană, au şi un australian în lot. Băieţii noştri s-au antrenat bine, sunt nerăbdători să intre pe teren şi, ca întotdeauna, obiectivul nostru este victoria. Mihăiţă Lazăr va fi un bun căpitan, comunică foarte bine cu colegii, ştie ce să le spună, pe teren şi-n afara lui. El a evoluat foarte mult în ultimii ani, a devenit unul dintre jucătorii cheie ai echipei, înţelege foarte bine jocul, toate subtilităţile din teren şi din afara acestuia, este genul de jucător care ştie cum să-şi motiveze colegii. Întotdeauna sunt neliniştit înaintea unui meci, totul depinde de felul în care jucătorii se vor motiva pentru acest meci, de felul în care îl vor aborda încă de la început, de atitudinea lor. De obicei, felul în care jucătorii se antrenează în timpul săptămânii se reflectă în meci”, a spus antrenorul Lynn Howells.

Sâmbăta viitoare, la Iaşi, România va disputa al doilea meci din această campanie de calificare pentru Cupa Mondială, în compania reprezentativei Spaniei.

Echipa României pentru meciul cu Germania: 1. Mihăiţă Lazăr (Castres ) (C), 2. Otar Turashvili (Colomiers), 3. Andrei Ursache (Carcassonne), 4. Valentin Popârlan (Timişoara Saracens), 5. Johan Van Heerden (Ştiinţa Baia Mare), 6. Viorel Lucaci (CSA Steaua), 7. Vlad Nistor (Albi), 8. Andrei Gorcioaia (Massy), 9. Florin Surugiu (CSA Steaua), 10. Jody Rose (Timişoara Saracens), 11. Stephen Shannan (Timişoara Saracens), 12. Florin Vlaicu (CSA Steaua), 13. Jack Umaga (Timişoara Saracens), 14. Ionuţ Dumitru (CSA Steaua), 15. Cătălin Fercu (Timişoara Saracens). REZERVE: 16. Marian Eugen Căpăţână (Timişoara Saracens), 17. Constantin Pristăvită (Ştiinţa Baia Mare), 18. Alexandru Ţăruş (Beziers), 19. Ionuţ Mureşan (Timişoara Saracens), 20. Dorin Lazăr (Timişoara Saracens), 21. Valentin Calafeteanu (CSM Bucureşti), 22. Mădălin Lemnaru (Timişoara Saracens), 23. Luke Samoa (Ştiinţa Baia Mare).