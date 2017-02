Rugby

Echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava se află în pregătire la Suceava, pentru returul de campionat din Divizia Naţională, ce va debuta pe data de 25 martie. De la reluarea antrenamentelor, echipa lui Constantin Vlad s-a axat în special pe pregătirea fizică, în sălile din Gura Humorului şi Ipoteşti, dar şi afară, la Suceava şi Gura Humorului, în zilele când acest lucru a fost posibil.

Zilele trecute, componenţii echipei sucevene au trecut cu brio şi testele medicale la Policlinica Suceava, absolut necesare mai ales într-un sport de contact, aşa cum este rugby-ul. Astăzi, lotul sucevean se va reuni pe terenul Unirea pentru un prim meci de pregătire. Deoarece nu au resurse pentru a se deplasa în ţară pentru meciuri test, sucevenii au ales să facă astfel de întâlniri în cadrul lotului, dar şi meciuri şcoală cu juniorii de la Liceul cu Program Sportiv, antrenaţi de Dumitru Livadariu.

Având la dispoziţie un lot numeros de jucători, în care se regăsesc jucători foarte tineri şi chiar juniori, promovaţi de la cele trei centre din judeţ, LPS Suceava, CSŞ Gura Humorului şi pepiniera proprie, sucevenii se vor împărţi în două echipe, una a jucătorilor sub 23 de ani, denumită „Tinerii Titani”, şi una a jucătorilor consacraţi, cu experienţă.

„Am trecut cu bine testele medicale şi ne pregătim în continuare la Suceava sau la Gura Humorului. Am avut mai multe antrenamente în sală, când condiţiile de afară nu ne-au permis să ieşim, deoarece riscam accidentări inutile, dar de acum ne vom pregăti în principal pe teren. Îmi doresc să găsim resurse pentru a face un cantonament montan la Vatra Dornei, astfel încât să ne pregătim mult mai bine pentru meciurile din retur. Am vorbit cu cei de la Politehnica Iaşi şi vom face un meci de pregătire cu ei, la noi sau la ei, în funcţie şi de vreme, dar şi de programul lor de pregătire. Aşteptăm să vedem şi de ce buget vom beneficia pentru a ne stabili obiectivele şi programul pentru acest an. Sperăm ca Primăria şi Consiliul Local Suceava să fie alături de noi şi să ne susţină ca şi până acum, deoarece fără sprijinul autorităţilor locale am fi în pericol ca echipa să fie desfiinţată”, a declarat antrenorul Constantin Vlad.

CSM Suceava va începe returul pe data de 25 martie, când va juca pe teren propriu cu RC Bârlad.