Foresta pierde primul amical al anului

Liga a II-a

Primul meci de pregătire din 2017 s-a încheiat cu o înfrângere pentru Foresta. Sucevenii au cedat cu 1-0 în faţa grupării de Liga a III-a Aerostar Bacău, partida fiind disputată pe terenul sintetic din cartierul George Enescu, ce aparţine Liceului cu Program Sportiv. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat, după un sfert de oră de joc, de Sahru, care a profitat de o eroare a lui Mutu şi a punctat cu un şut din alergare, de la 14 metri. Fotbaliştii pregătiţi de Cristi Popovici au dominat teritorial întâlnirea, însă au întâmpinat greutăţi în a se apropia de poarta adversă, fiind incomodaţi de condiţiile de iarnă în care s-a disputat partida. Chiar şi aşa, sucevenii puteau înscrie cel puţin un gol până la pauză, însă Vraciu, în două rânduri, şi Rusu au irosit oportunităţi bune, cu capul, din faţa porţii adverse. Cele mai mari ratări din partea secundă le-au aparţinut lui Cerlincă şi Stănescu. Meciul a fost arbitrat la centru de asistentul FIFA Sebastian Gheorghe, care a fost ajutat la cele două linii de Daniel Bostan și Florin Motriuc.

Foresta a început partida cu Aerostar în alcătuirea Niga – Bălan, Lung, Mutu, Drugă – Cerlincă, Stănescu, Dumitriu, Căinari – Rusu, Vraciu. În minutul 60, antrenorul Cristi Popovici a aruncat în luptă următoarea formulă de echipă: Hînţăscu – Mihălăchioaie, Asanache, Florescu, Semeghin – C. Buziuc, Ivan, Aeroaiei, Strugariu – Dănilă, Coroamă. Nu au fost utilizaţi deloc fundaşul Masella şi atacantul Grumezescu, care sunt accidentaţi.

„Chiar dacă am susţinut în acest an doar două antrenamente cu mingea, iar acesta a fost primul nostru amical din 2017, nu putem fi mulţumiţi de faptul că am pierdut în faţa unei echipe de Liga a III-a. Am rulat însă tot lotul avut la dispoziţie şi le-am dat şansa şi celor mai tineri să evolueze şi să arate ce pot”, a declarat antrenorul principal al Forestei, Cristi Popovici.

Partida cu Aerostar a consemnat debuturile lui Cătălin Vraciu (ASU Poli Timişoara) şi Lucian Asanache (Concordia Chiajna) în tricoul grupării sucevene. „Cu toate că rezultatul n-a fost unul pe măsură, până la urmă a fost un antrenament bun pentru noi. Suntem abia după primul amical, însă important este că toţi băieţii sunt dornici de muncă. Relaţiile de joc nu sunt în acest moment tocmai bine stabilite, dar la Suceava este grup bun de jucători şi sunt sigur că până la startul sezonului oficial toate lucrurile vor fi în regulă”, a precizat fundaşul central Lucian Asanache.

Astăzi, de la ora 11.00, Foresta va disputa un nou joc test, împotriva grupării Bucovina Rădăuţi, pentru ca sâmbătă, de la aceeaşi oră, să susţină, tot pe terenul de la Liceul cu Program Sportiv, un meci amical în compania formaţiei CSM Roman.

În continuare, programul din intersezon al echipei sucevene mai cuprinde jocuri de pregătire cu CSM Paşcani, pe 15 februarie, revanşa cu Bucovina Rădăuţi, pe 16 februarie, iar pe 18 februarie, duelul cu Ştiinţa Miroslava.

În primul meci oficial din 2017, pe 25 februarie, Foresta va întâlni, pe Areni, formaţia ASU Politehnica Timişoara.