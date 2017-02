Handbal

Din această săptămână, Liga Naţională de Handbal a rămas cu 13 echipe, după ce gruparea HC Adrian Petrea din Reşiţa s-a retras din campionat. Reşiţenii conduşi în ultima perioadă de suceveanul Mihai Rohozneanu au decis să nu facă deplasarea din weekend, la Călăraşi, şi mai apoi s-au retras din primul eşalon din cauza problemelor financiare. Ieri, Federaţia Română de Handbal a luat decizia de a anula toate rezultatele înregistrate de reşiţeni în acest sezon. În mod normal, dacă echipa s-a retras în retur, federaţia putea lua decizia de a pune scorul de 10 – 0 pentru toate echipele ce urmau să joace cu Reşiţa. Universitatea Suceava a rămas cu acelaşi număr de puncte, şi asta deoarece a pierdut în deplasarea de la Reşiţa şi a câştigat partida din retur, de la Suceava. Pe de altă parte, sucevenii au de câştigat din această anulare a punctelor, şi asta deoarece sunt echipe ce au câştigat ambele meciuri cu Reşiţa, atât din cele antrenate în lupta pentru evitarea retrogradării, dar şi din cele ce luptă pentru un loc în turneul play-off.

„Nu e plăcut când auzi astfel de ştiri proaste, şi anume de retragerea Reşiţei. În astfel de cazuri, întotdeauna apare un sentiment de nesiguranţă la celelalte echipe, mai ales că multe din echipe sunt finanţate de autorităţile locale sau judeţene. Acest sentiment apare cu atât mai tare când dispare o echipă de tradiţie, cu rezultate, triplă câştigătoare a Cupei Challenge. Din punct de vedere al punctelor, dispariţia rezultatelor Reşiţei ne avantajează, şi asta deoarece sunt mai multe echipe cu care suntem în luptă directă ce au pierdut astfel 3 sau chiar 6 puncte”, a declarat antrenorul Adrian Chiruţ.

În urma acestei decizii, Dinamo s-a desprins la şase puncte de Constanţa, care are însă un meci în minus, deoarece remizase la Reşiţa în turul campionatului. În acelaşi timp, Poli Timişoara, care remizase şi ea cu Reşiţa, a urcat de pe locul 8 pe locul 7, peste Steaua, însă ambele cu 22 de puncte. Dunărea Călăraşi, deşi pierduse la Reşiţa în tur, are de recuperat acum cinci puncte faţă de locul 8, dar are şi un meci în minus jucat. În aceste condiţii, lupta pentru play-off devine mult mai încinsă, Vaslui, Timişoara, Steaua, Universitatea Suceava şi Călăraşi fiind despărţite de şapte puncte în clasament. De asemenea, ultimele trei clasate, Focşani, Satu Mare şi Făgăraş, au câte trei puncte mai puţin în clasament.

Clasamentul Ligii Naţionale după anularea meciurilor Reşiţei

1. Dinamo Bucureşti 16 14 1 1 514 – 429 43

2. HC Dobrogea Sud 15 12 1 2 427 – 367 37

3. AHC Potaissa Turda 17 12 1 4 507 – 473 37

4. HC Odorhei 15 10 2 3 436 – 400 32

5. CSM Bucureşti 16 10 0 6 459 – 406 30

6. HC Vaslui 16 8 0 8 419 – 450 24

7. Politehnica Timişoara 16 6 4 6 413 – 398 22

8. CSA Steaua Bucureşti 16 6 4 6 427 – 420 22

9. CSU Suceava 15 6 0 9 406 – 408 18

10. AHC Dunărea Călăraşi 15 5 2 8 410 – 424 17

11. CSM Focşani 2007 16 3 2 11 395 – 452 11

12. CSM Satu Mare 17 1 1 15 410 – 507 4

13. CSM Făgăraş 16 1 0 15 360 – 449 3