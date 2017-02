Hochei, under 16

Marţi seară şi miercuri dimineaţă, echipa de hochei juniori sub 16 ani a Clubului Sportiv Municipal Suceava a revenit în faţa propriilor suporteri cu alte două meciuri din Campionatul Naţional rezervat acestei grupe de vârstă. Tinerii hocheişti pregătiţi de antrenorii Constantin Curelaru şi Cătălin Vasiliu au întâlnit echipa similară a clubului Dunărea Galaţi, în două partide disputate pe patinoarul artificial din cartierul George Enescu. Faţă de etapa dublă din turul campionatului, când au pierdut în faţa gălăţenilor cu 1 – 22 şi 2 – 19, de această dată hocheiştii suceveni au făcut un joc mult mai bun, pierzând la o diferenţă mai mică. În primul meci oaspeţii s-au impus cu 7 – 1, iar ieri, în partida cu numărul doi, au câştigat cu scorul de 6 – 1. Deşi au mulţi jucători cu un an, doi sau chiar trei mai mici decât adversarii, sucevenii au reuşit să progreseze în joc datorită perioadei de antrenamente pe gheaţă de peste două luni de zile.

„Sunt mulţumit de evoluţia echipei, care a demonstrat că a progresat, mai ales faţă de meciurile din tur. Din păcate, suntem singura echipă din campionat fără un patinoar acoperit, şi de aceea apare diferenţa de pregătire şi de valoare. Ca-n fiecare sezon, pe final echipa merge din ce în ce mai bine, după două trei luni de pregătire pe gheaţă. Singura noastră fată din echipă a fost remarcată de antrenorul gălăţenilor, care este şi tehnicianul naţionalei feminine sub 18 ani, şi cu siguranţă va ajunge acolo, deşi are doar 14 ani. Mulţumim Primăriei şi Consiliului Local, dar şi clubului CSM Suceava pentru sprijinul financiar şi material pe care ni-l acordă”, a declarat antrenorul Constantin Curelar.

În meciurile cu Dunărea Galaţi, sucevenii au folosit un lot format din sportivii: Alexandru Sfetcu, Bogdan Dura, Dohotaru, Popa, Cimbru, Ana Diaconu, Neamţu, Poroch, Costan, Năstasi, Eremia, Antonio Dura, Cuşnir, Năstase, Lebăda, Rizac şi Raţă.

Pe 13 şi 14 februarie, echipa CSM Suceava va evolua tot pe teren propriu cu Corona Braşov, o etapă restantă, iar pe 25 şi 26 februarie va juca ultima etapă, cu Steaua Bucureşti, la Cârţa.