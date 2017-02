Handbal

Echipa de handbal seniori a Universităţii Suceava a reluat meciurile din Liga Naţională cu un eşec pe terenul uneia din principalele candidate la titlul naţional şi la Cupa României, HC Dobrogea Sud Constanţa, scor 21 – 23. Echipa condusă de Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei a început partida cu mai multe ratări, dar după 17 minute Florin Ciubotariu a restabilit egalitatea la şase. Au urmat o serie de ratări ale Sucevei, atât pe poziţional, faza a doua, contraatac şi mai ales din loviturile de la 7 metri, universitarii irosind nu mai puţin de 6 şanse de la 7 metri pe tot parcursul meciului. Constănţenii s-au distanţat şi la pauză aveau un avantaj de 7 goluri, scor 15 – 8. Partea a doua a fost una în care studenţii au alergat pentru a recupera din diferenţă şi în ciuda intervenţiilor bune ale portarilor Tcaciuc şi Drăghici, Constanţa a reuşit să se ducă la 8 goluri în minutul 41, scor 20 – 12. Treptat, Universitatea a fost mai lucidă în atac şi s-a apărat mult mai bine, reuşind să recupereze din handicap, dar diferenţa s-a dovedit prea mare, pe fondul unui joc în care gazdele şi-au permis să trimită în teren şi jucătorii din linia a doua. Ultimele patru minute au aparţinut sucevenilor, care de la 23 – 17 pentru adversari au ajuns la 23 – 21, Polocoşer reuşind ultimul gol al partidei.

„Ştiam că ne aşteaptă un meci foarte greu şi cred că diferenţa s-a făcut în prima repriză. Constanţa s-a apărat foarte bine, portarul lor a scos impecabil, iar noi am ratat foarte mult din toate poziţiile, mai ales din 7 metri, unde am avut nu mai puţin de şase nereuşite. În repriza a doua am alergat să reducem din handicap, dar s-a dovedit că e greu să faci acest lucru în faţa unei echipe precum Constanţa”, a explicat antrenorul sucevean, Adrian Chiruţ.

În partida de la Constanţa, Târzioru a reuşit 7 goluri, Bursuc, Burlacu, Ciubotariu, Polocoşer şi Olariu au marcat câte două goluri fiecare, iar Mitrea, Puljizovic, Petrea şi Baican au marcat câte un gol.

Sâmbătă, în etapa viitoare, echipa de handbal a Universităţii Suceava va avea un meci foarte important pe teren propriu în compania celor de la Dunărea Călăraşi, echipă cu care se află în lupta directă pentru un loc în play-off, dar în clasamentul direct din play-out, în funcţie de locurile ocupate la final de retur.