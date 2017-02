Futsal – Cupa României

Calificată în premieră în optimile Cupei României la futsal după victoria categorică, 9-2, înregistrată împotriva celor de la Ceahlăul Piatra Neamţ, formaţia Bukovina Vicovu de Jos a fost duminică la un pas de accederea în sferturi. Duelul din deplasare, cu Pro Tineret Sighişoara, a debutat cum nu se poate mai bine pentru jucătorii pregătiţi de Cristin Burlică, care aveau un avantaj de trei goluri la jumătatea primei reprize. Gazdele au reuşit însă se revină spectaculos, scorul pauzei fiind egal, 3-3.

Tot sucevenii au început mai bine şi mitanul secund, au ajuns să conducă cu 5-3, însă ardelenii au avut forţa să întoarcă rezultatul şi să se impună la final cu 7-6.

„Am ratat o şansă mare de a ne califica mai departe. A contat mult în economia disputei şi faptul că nu am putut conta la acest meci pe trei jucători foarte importanţi pentru noi. Am controlat trei sferturi de meci, însă pe final am căzut fizic, în condiţiile în care noi am fost nevoiţi să abordăm partida de la Sighişoara în doar 7 oameni, în vreme ce gazdele au rulat nu mai puţin de 14 jucători”, a declarat antrenorul Bukovinei, Cristin Burlică.

Rezultate înregistrate în optimile Cupei României:

CSM Politehnica Iaşi (L1) - Muncitorul Reşiţa (L1) 6-4

CFF Clujana Cluj (L1) - CS United Galaţi (L1) 1-7

Luceafărul Buzău (L2) - Autobergamo Deva (L1) 6-13

Pro Tineret Sighişoara (L2) - Bukovina Vicovu de Jos (L2) 7-6

Colţea 1920 Braşov (L2) - Spicom Sfântu Gheorghe (L1) 7-6

Imperial WET Miercurea Ciuc (L2) - Futsal Klub Odorheiu Secuiesc (L1) 1-9

Partida Dunărea Călăraşi (L1) - Informatica Timişoara (L1) s-a jucat aseară.

Meciul Şoimii Şimand (L4) - City'US Târgu Mureş (L1) va avea loc pe 15 februarie.