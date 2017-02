Vatra Dornei

Cupa Mondială de Sanie pe pistă naturală, găzduită de municipiul Vatra Dornei, s-a încheiat duminică, 5 februarie, cu festivitatea de premiere. Ultimele manşe din probele de simplu feminin şi masculin din cadrul Campionatului Mondial de Sanie pe pistă naturală, programate a se desfăşura duminică, începând cu ora 10,00, au fost anulate din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. Temperaturile pozitive, ploaia care a căzut aproape fără oprire începând de vineri dimineaţă, dar şi ceaţa foarte densă care s-a aşezat peste oraşul staţiune din după-amiaza zilei de sâmbătă au afectat calitatea gheţii.

După inspectarea pârtiei, duminică dimineaţa, Federaţia Internaţională de Sanie a hotărât anularea celor patru probe programate (manşele doi şi finalele la simplu masculin şi simplu feminin). În urma şedinţei tehnice, pentru desemnarea campionilor mondiali s-au luat în considerare timpii înregistraţi sâmbătă, în primele manşe de concurs. Această situaţie i-a nemulţumit pe sanierii cotaţi cu şanse la medalii, dar care în prima manşă nu au obţinut rezultatul scontat, sperând că îşi vor lua revanşa duminică. Titlul de campioană mondială la simplu feminin a fost obţinut de Greta Pinggera (Italia), pe locul II s-a situat compatrioata sa Evelin Lanthaler, iar locul III a fost ocupat de austriaca Tina Unterberger. Anişoara Hutopilă a ocupat poziţia a 11-a. La masculin, italianul Alex Gruber a fost desemnat campion mondial la cea de-a XXI-a ediţie a Campionatelor Mondiale de Sanie pe pistă naturală, urmat de rusul Juri Talikh şi de austriacul Thomas Kammerlander. Dintre sanierii români, Adrian Filimon a ocupat poziţia a 20-a.

Cu toate că pregătirile şi starea pârtiei înainte de concurs anunţau o întrecere în condiţii foarte bune, atât organizarea cât şi starea gheţii fiind apreciate de reprezentanţii Federaţiei Internaţionale de Sanie (FIL), dar şi de sportivi şi antrenori, ploaia căzută în cele trei zile de competiţie a creat probleme celor peste 100 de sanieri din 19 ţări.

Cea mai bună clasare a României în această disciplină

Vineri a fost ziua de glorie a României, Federaţia Română de Bob şi Sanie considerând că locul IV la proba pe echipe, obţinut de echipa României (formată din sportivii Anişoara Hutopilă, Adrian Filimon, Bogdan Moroşan şi Ciprian Tăzlăoanu), este un “rezultat istoric” la campionatul mondial de sanie pe pistă naturală de la Vatra Dornei, primul loc fiind câştigat de echipa Austriei.

„Ţinând cont că vorbim despre un Campionat Mondial, este cea mai bună clasare a României în această disciplină. Nu putem decât să fim foarte fericiţi. Noi de la început am visat la locul IV, conştienţi fiind că nu ne putem apropia de cei mai buni, iar concurenţa a fost foarte mare. Am bătut Germania şi este o performanţă care ne dă un plus de optimism pentru viitor”, a precizat Adrian Filimon, component al echipei naţionale de sanie pe pistă naturală.

Echipa României, pregătită de antrenorul emerit Octavian Pungovschi, directorul Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei, a fost felicitată de conducerea Federaţiei Internaţionale de Sanie pentru rezultatul remarcabil obţinut în această competiţie şi pentru progresele înregistrate în pregătire.

“Este un rezultat extrem de bun, deoarece noi am început această disciplină, sanie pe pistă naturală, în urmă cu cinci ani. Am organizat la Vatra Dornei etape de Cupă Mondială, am avut Campionat Mondial de Juniori, iar acum este competiţia supremă şi totodată pentru prima dată organizată în România. Faţă de alte ţări care s-au clasat pe podium, pentru noi locul IV este unul extrem de bun şi suntem foarte mulţumiţi de echipa noastră”, a precizat Sorin Buta, preşedintele Federaţiei Române de Bob şi Sanie.

Austriecii, campioni mondiali la proba de dublu

Sâmbătă, s-a desfăşurat al doilea concurs din cadrul Campionatului Mondial de Sanie pe pistă naturală, proba de dublu, la care au luat startul 13 naţiuni, printre care şi România, cu echipajul format din sportivii Bogdan Moroşan şi Ciprian Codruţ Tăzlăoanu. Concursul s-a desfăşurat pe durata unei singure manşe din cauza vremii nefavorabile, iar favoriţii la titlu, respectiv italienii, au fost surclasaţi de austrieci. Locul I şi titlul de campioni mondiali au fost adjudecate de echipa Austriei, formată din Rupert Brueggler şi Tobias Angerer, cu un timp de 1 minut 21 secunde 16 sutimi. Pe locul II s-au clasat italienii Patrick Pigneter şi Florian Clara (1:21.94), iar locul III a fost ocupat de echipajul rusesc Aleksey Martyanov şi Ivan Rodin (1:22.48). Echipajul României s-a clasat pe locul 11, cu timpul de 1 minut, 28 secunde, 7 sutimi.

Greta Pinggera (Italia), campioană mondială la simplu feminin

Tot sâmbătă s-a desfăşurat şi prima manşă din probele de simplu feminin şi simplu masculin. România a fost reprezentată la Campionatul Mondial de Sanie în probele de simplu de sportivii Anişoara Hutopilă, Nicoleta Burlui, Adrian Filimon, Bogdan Moroşan, Ciprian Tăsloanu şi Denis Ciobanuc.

În proba de simplu feminin s-au înscris 29 de saniere, după singura manşă Greta Pinggera (Italia), considerată una dintre favoritele din acest an, terminând cursa pe primul loc, cu un timp de 1 minut, 16 secunde, 70 sutimi, urmată la 17 sutimi de coechipiera sa, Evelin Lanthaler. Tina Unterberger a terminat cursa la o diferenţă de o secundă şi 23 sutimi faţă de campioana mondială.

Anişoara Hutopilă a terminat competiţia pe poziţia a 11-a, la o diferenţă de 5 secunde şi 75 de sutimi faţă de ocupanta primului loc. Hutopilă a deţinut poziţia a opta în clasamentul general până la ultimele patru coborâri şi avea speranţa că duminică va obţine în cele două coborâri un timp mai bun, având ca target clasarea în primii 10 sportivi. Dar vremea nu a ajutat-o să-şi îndeplinească visul.

Din această probă nu au lipsit căzăturile, la fel s-a întâmplat şi în cursele masculine, nu au fost accidentări, iar cei care în urma căzăturii au rămas cu săniile în stare bună au continuat coborârea în aplauzele spectatorilor.

Italianul Alex Gruber, campion mondial în proba masculină

În proba de simplu masculin s-au înscris 45 de concurenţi, prima manşă fiind câştigată de italianul Alex Gruber cu un timp de 1 minut, 16 secunde 47 sutimi. Favoritul cursei şi deţinătorul titlului mondial, Patrick Pigneter, a terminat pe locul patru, la o diferenţă de o secundă şi 43 de sutimi faţă de Gruber, iar de supărare, după ce a trecut linia de sosire, a lovit sania de gheaţă. Surpriza a venit de la rusul Juri Talikh, care a terminat cursa manşă pe locul II, la 74 de sutimi după Gruber. Austriacul Thomas Kammerlander a terminat cursa la 10 sutimi de secundă în urma rusului, cu toate că la primul timp intermediar avea un avantaj faţă de Talikh de 19 sutimi, iar la al doilea, de 20 de sutimi.

Ciprian Tăzlăoanu a fost primul român care a coborât, ocupând poziţia a 25-a în clasamentul manşei. Cu numărul de concurs 20, Bogdan Moroşan a terminat cursa pe ultimul loc, după ce a atins mantinela, s-a dezechilibrat şi s-a răsturnat. Pierzând secunde bune până şi-a reluat cursa, Moroşan a trecut de linia de finiş în aplauzele spectatorilor care au înfruntat ploaia. Plecat de la start de pe poziţia 29, Denis Ciobaniuc a avut un parcurs prudent, cu multe frânări, clasându-se pe poziţia 40. Cel mai bun parcurs din lotul României l-a avut mult mai experimentatul Adrian Filimon, aflat la starul manşei al 42-lea. Filimon a terminat manşa pe locul 20, cu 1 minut, 22 secunde, 60 sutimi. Atât concurenţii, cât şi oficialii au confirmat faptul că, din cauza ploii, în ultima parte a pistei gheaţa a fost un pic mai moale, sanierii pierzând din viteză.

Federaţia Română de Bob şi Sanie mulţumeşte Ministerului Tineretului şi Sportului, Consiliului Judeţean Suceava, Primăriei municipiului Vatra Dornei, Clubului Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei, Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Suceava, Serviciului Salvamont Vatra Dornei, Serviciului de Ambulanţă Vatra Dornei, Serviciului Judeţean de Ambulanţă Suceava, SMURD Vatra Dornei şi Jandarmeriei Montane Vatra Dornei pentru implicarea şi sprijinul acordat pentru buna desfăşurare a acestui eveniment.