Volei

Echipa de volei seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava a pierdut cu scorul de 0 – 3 la seturi disputa de pe terenul liderului seriei de est din Divizia A2, Dinamo Bucureşti. Ca şi-n meciul tur, elevii antrenorului Victor Pancu au dat o replică bună principalei candidate la promovare, o echipă ce are în componenţă jucători cu state vechi în primul eşalon al voleiului românesc. CSM Suceava a condus în primul set de mai multe ori, dar la scorul de 16 – 16 gazdele au avut o serie de servicii foarte bune, dar şi blocaje mult mai eficiente, impunându-se în final cu scorul de 25 – 20. Conştient că nu poate să facă o surpriză pe terenul liderului, antrenorul Victor Pancu a trimis pe teren în setul doi jucătorii foarte tineri, tocmai pentru a căpăta experienţă. Dinamo a făcut 2 – 0 la seturi după 25 – 13, în setul trei sucevenii evoluând mult mai bine în faţa unui adversar ce a jucat mai tot timpul cu garnitura de bază, fără a face prea multe schimbări. Gazdele s-au impus în setul trei cu 25 – 19, câştigând meciul cu scorul de 3 – 0 la seturi şi este singura echipă neînvinsă din seria de est, fără a pierde nici un set.

„În primul set am jucat cu titularii şi am făcut faţă cu brio unui adversar valoros, ce are un lot de primul eşalon. Am reuşit să conducem, dar pe final de set serviiciile foarte bune şi blocajul au făcut diferenţa. Ştiam că nu putem să-i învingem nici dacă am fi păstrat prima linie în teren şi de aceea am folosit jucătorii tineri, Ştefan Verciuc fiind la al doilea meci de seniori, el fiind încă junior II, la fel ca Alexandru Raţă. În setul trei echipa a dat o replică mai bună dinamoviştilor şi consider că pe tot parcursul meciului jucătorii şi-au făcut datoria”, a declarat antrenorul sucevean Victor Pancu.

Deşi era răcit, unul din jucătorii de bază ai echipei sucevene, Andrei Sasu a făcut deplasarea şi a intrat în teren, evoluând foarte bine în ciuda problemelor medicale.

Echipa CSM Suceava îşi păstrează locul III în clasament, iar până la finalul returului mai are de disputat două partide, sâmbătă, pe teren propriu cu CTF Mihai I Bucureşti, iar peste o săptămână pe terenul ultimei clasate, CSM Râmnicu Sărat.