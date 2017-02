Handbal

Cu câteva zile înaintea reluării campionatului în Liga Naţională de handbal, echipa HC Adrian Petrea din Reşiţa este la un pas de desfiinţare din cauza problemelor financiare. Problemele cu banii au apărut în turul campionatului, atunci când din cauza restanţelor salariale şi a tensiunilor din club au plecat mai mulţi jucători experimentaţi. Mai mult, spre finalul turului, Adrian Petrea, cel care a început acest nou proiect pentru Reşiţa alături de internaţional sucevean Mihai Rohozneanu, i-a predat ştafeta acestuia din urmă, care a continuat să coordoneze echipa atât din teren, cât şi de pe banca tehnică. Reşiţenii au încercat să continue aventura în primul eşalon şi pe lângă cei 8-9 seniori rămaşi au completat lotul cu juniori de la club. Mai mult, de la echipă s-a retras şi cel ce a susţinut financiar echipa în acest sezon, Cristian Pătru, care era şi preşedintele clubului.

Suceveanul Mihai Rohozneanu a anunţat că echipa nu se va prezenta la meciul de la Călăraşi

Joi, fostul internaţional al României Mihai Rohozneanu, handbalist descoperit şi crescut la Suceava, a organizat o conferinţă de presă în care a anunţat că echipa nu se va prezenta în deplasarea de la Călăraşi din cauza problemelor financiare. Echipa din Călăraşi este antrenată acum chiar de Adrian Petrea.

„Este un moment neplăcut pentru noi, în ideea în care trebuie să anunţăm că nu facem deplasarea la Călăraşi şi în proporţie foarte mare echipa se va retrage din Liga Naţională. Personal, am încercat să fac tot ce ţine de mine să găsesc sprijin pentru a duce mai departe proiectul nostru. Nu am reuşit, îmi asum vina acestui eşec. Le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine, şi aici o să încep cu Cristi Pătru, pentru că el a fost principalul susţinător al nostru din punct de vedere financiar, celorlalţi sponsori şi colegilor mei. Posibilitatea de a continua este minimă, nu cred că până joi se întâmplă o minune, să găsească cineva o soluţie să schimbe situaţia noastră. Bani pentru deplasări avem, nu avem bani să susţinem salariile. Din păcate, Cristi Pătru nu ne-a dat nouă garanţia că va putea rezolva această situaţie pe termen scurt şi mediu”, a declarat Mihai Rohozneanu.

Dacă se va retrage din campionat, gruparea din Reşiţa va pierde toate meciurile cu 10 – 0, adică zece partide rămase până la finalul turului.

Florin Ciubotariu: „Este frustrant ce se întâmplă la Reşiţa”

Handbalistul sucevean Florin Ciubotariu a evoluat peste 8 ani la Reşiţa, aceasta fiind şi cea mai bună perioadă a sa din punct de vedere al rezultatelor. Cât a fost la Reşiţa, Florin a activat mai mulţi ani şi la naţionala României, alături de alţi doi suceveni cu care evolua la UCM, Mihai Rohozneanu şi Ghiţă Irimescu.

„Mă gândesc că este o ultimă şansă pentru cei de la Reşiţa să găsească pe cineva care să-i susţină sau poate chiar e finalul. Este frustrantă această situaţie, mai ales că de trei ori la rând au ajuns aproape de faliment. E frustrant pentru un oraş ce are un singur sport de echipă ce-l reprezintă la nivel superior şi nu cred că nu sunt bani să susţii nouă jucători, atât cât au mai rămas, că până la urmă aici se rezumă toată treaba. Am avut ocazia şi plăcerea să prind cea mai înfloritoare perioadă a handbalului reşiţean în care s-au reuşit cele mai mari performanţe, trei cupe Challenge Cup, echipa a participat în Cupa EHF, a câştigat Cupa României şi a ieşit de două ori vicecampioană a României. Pentru mine a fost cea mai bună perioadă din carieră, în care am avut parte de un colectiv extraordinar, suporteri, dar şi susţinere financiară pentru a face performanţă”, a explicat Florin Ciubotariu, handbalist descoperit şi crescut la Suceava, actualmente jucător la CSU Suceava.

Handbalistul sucevean a mai adăugat că „este trist că tot apar echipe ce nu mai pot să-şi continue activitatea, iar în situaţia asta poate să ajungă oricine, inclusiv noi”.

Şi actualul antrenor secund al sucevenilor, Iulian Andrei, fost portar al Reşiţei pentru un an, şi-a arătat dezamăgirea pentru ce se întâmplă la gruparea din vestul ţării.

„Sunt la curent cu toată situaţia de la Reşiţa şi este regretabil ce se întâmplă, nu numai pentru ei ca şi club, ci şi pentru tot handbalul din România. Nu cred că este ok pentru handbalul românesc, nici ca imagine, ca o echipă să se retragă în mijlocul campionatului, dar nici pentru jucătorii ce sunt la Reşiţa. Aceste situaţii nu pot să facă decât rău handbalului de la noi din ţară”, a declarat Iulian Andrei.