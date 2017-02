Fotbal – Copii

Între cele peste 200 de formaţii care şi-au anunţat participarea la ediţia din acest an a Braşov Indoor Cup se află şi patru grupări din judeţul nostru, este vorba de Juniorul Suceava, LPS Suceava, Luceafărul Bucovina Suceava şi Junior Câmpulung Moldovenesc. Ajuns la cea de-a opta ediţie, Braşov Indoor Cup a luat amploare de la an la an, devenind în prezent cel mai mare turneu internaţional de fotbal în sală pentru copii şi juniori din sud-estul Europei. La Braşov vor fi prezente nume mari din fotbalul românesc, precum Steaua Bucureşti, Dinamo Bucureşti, Viitorul Constanţa, CFR Cluj, Pandurii Târgu Jiu, CSMS Iaşi, FC Braşov şi Farul Constanţa, şcoli private de prestigiu ca Luceafărul Cluj, New Stars Bucureşti, Kinder Sângeorgiu de Mureş, Kids Tâmpa Braşov, Viitorul Cluj, Viitorul Argeş sau Sparta Bucureşti, licee cu profil sportiv cum sunt LPS Vaslui sau LPS Târgu Jiu, dar şi formaţii cunoscute din Serbia, Bulgaria sau Republica Moldova.

Competiţia din 2017 se va derula în intervalul 3-26 februarie, având în program întreceri la şase categorii de vârstă: Under 8, 3 - 5 februarie; Under 10, 5 – 7 februarie; Under 11, 8 – 10 februarie; Under 9, 10 – 12 februarie; Under 7, 17 – 19 februarie; Under 12, 24 – 26 februarie. Dintre formaţiile sucevene, cea mai amplă participare o va avea gruparea Juniorul Suceava, care a înscris echipe la toate cele şase categorii din concurs. La primele patru categorii de vârstă s-a efectuat deja tragerea la sorţi, formaţiile din judeţul nostru având de înfruntat adversari dintre cei mai dificili, după cum urmează:

Categoria de vârstă 2006 - 44 de echipe participante:

Grupa A – LPS Suceava, New Stars Bucureşti, Royal Făgăraş, Petrosport Ploieşti;

Grupa C – Junior Câmpulung, Academia Gheorghe Hagi, Dinamo Bucureşti, LPS Buzău;

Grupa K – Juniorul Suceava, Corona Braşov, Petrolul Ploieşti, CSS Slatina;

Categoria de vârstă 2007 – 40 de echipe participante:

Grupa F - LPS Suceava, Cautis Valea Sudului, CSS Braşovia, Sportul Chişinău;

Grupa J – Juniorul Suceava, Dinamo Bucureşti, Transilvania Mediaş, Petrolul Ploieşti;

Categoria de vârstă 2008 – 52 de echipe participante:

Grupa B – Luceafărul Bucovina Suceava, Kids Tâmpa Braşov, Astra Bucureşti, Metalul Buzău;

Grupa J – Juniorul Suceava, Zimbrul Chişinău, Dinamo Bucureşti, Kinder Sângeorgiu de Mureş;

Categoria de vârstă 2009 – 35 de echipe participante:

Grupa A – Junior Câmpulung Moldovenesc, Zimbru Chişinău, Termo Bucureşti, FC Braşov,

Interstar Sibiu;

Grupa G – Juniorul Suceava, Kids Tâmpa Braşov, CSS Braşovia, Kinder Sângeorgiu de Mureş.