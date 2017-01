Handbal masculin

După 41-23 cu HC Sighişoara şi 25-25 cu CSM Focşani, în al treilea meci, CSU Suceava a remizat 33-33 cu gazdele de la Poli Iaşi, clasându-se în final pe locul doi la Cupa Unirii. Chiar dacă a fost o partidă de pregătire, ieşenii au abordat deosebit de montaţi confruntarea cu CSU Suceava, de aici rezultând un joc deosebit de încins, cu multe eliminări.

„Nu am înţeles ce au vrut să demonstreze gazdele în acest meci, până la urmă a fost vorba doar de un meci amical. Una peste alta a fost un turneu util, însă pe noi nu ne-au interesat în mod special rezultatele. Am încercat să ne punem la punct jocul nostru şi am profitat de acest prilej pentru a rula întreg lotul avut la dispoziţie. Important este că nu s-a accidentat nimeni, pentru că a mai rămas doar o săptămână până la reluarea campionatului”, a declarat antrenorul Adrian Chiruţ.

În jocul cu Poli Iaşi, CSU Suceava a utilizat următorii jucători: Drăghici, C. Tcaciuc – Petrea (9 goluri), Mitrea (6 goluri), Ciubotariu (4 goluri), Târzioru (3 goluri), Sipka (2 goluri), I. Tcaciuc (2 goluri), Puljizovic (2), Baican (2), C. Bursuc (1), Olariu (1), Polocoşer (1), G. Burlacu, Şoldănescu, Costea, Preda şi Alexa.

Gruparea suceveană va relua campionatul Ligii Naţionale luni, pe 6 februarie, urmând să evolueze pe terenul celor de la HC Dobrogea Sud Constanţa. Partida va fi transmisă în direct de posturile de televiziune Digi Sport şi Dolce Sport, cu începere de la ora 19:00.