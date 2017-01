Interviu

Alessandro Masella este singurul stranier din lotul Forestei. Italianul în vârstă de 20 de ani a reuşit să se impună repede printre titularii grupării sucevene, izbutind să-şi treacă numele pe lista marcatorilor chiar la meciul său de debut. Cu toate că evoluează pe postul de fundaş central, Masella a reuşit să puncteze de trei ori în prima parte a sezonului, în 13 apariţii pe gazon. Discuţia cu el a dezvăluit un băiat simpatic, uşor timid, dar deosebit de sigur pe el şi foarte matur în gândire. De asemenea, m-a impresionat cât de bine vorbeşte româneşte, el aflându-se în ţara noastră doar de un an şi jumătate, înainte de Foresta evoluând pentru Ceahlăul Piatra Neamţ şi SC Bacău.

- Alessandro, unde ai început să joci fotbal pentru prima dată?

- Sunt de loc din Roma şi am fost legitimat prima oară la copiii lui Lazio, care este de altfel echipa mea de suflet. Ultima parte a junioratului mi-am petrecut-o însă la Perugia.

- Cine ţi-a insuflat dragostea pentru acest sport?

- Tatăl meu. A fost jucător şi mai apoi conducător la echipa de liga a treia Lupa Roma vreme de 30 de ani. El m-a susţinut tot timpul, au fost momente în care am vrut să renunţ, iar el m-a încurajat să continui. Familia mi-a fost până acum principalul sprijin, m-a susţinut moral şi financiar ca să-mi pot urma visul.

- Cum ai ajuns în România?

- În vara lui 2015 eram în vacanţă, aveam câteva variante de transfer, una chiar din liga a treia italiană. Apoi am fost contactat prin intermediul tatălui meu de Angelo Massone, care tocmai preluase Ceahlăul Piatra Neamţ. Fără să mă gândesc prea mult, am acceptat oferta de a veni în România. Am intrat pe internet şi am văzut baza sportivă de la Piatra Neamţ, una foarte modernă, şi mi-am zis că se merită să încerc. Nu neg că a contat mult şi faptul că Federaţia Română a introdus regula folosirii obligatorii a unui jucător sub 19 ani, astfel că aveam şanse reale să evoluez titular.

- Din păcate n-a decurs totul aşa cum te aşteptai...

- Am ajuns la un club cu mari probleme financiare, iar eu am suferit o accidentare destul de serioasă, ruptură de biceps femural, care m-a scos o perioadă din circuit. Totuşi, chiar dacă am jucat puţin, am fost remarcat de antrenorul Cristi Popovici, aşa că în iarna trecută am ajuns la SC Bacău. Aici am avut şansa să evoluez constant şi ne-am calificat cu echipa în play-off.

- Şi acolo însă ai avut parte de ghinion. Bacăul s-a desfiinţat, la fel ca şi Ceahlăul, şi bănuiesc că nici din punct de vedere financiar n-ai ieşit foarte câştigat.

- Nu banii sunt importanţi, acum, la vârsta mea. Important este să fiu serios, să joc cât mai mult, să câştig experienţă, iar banii nu vor întârzia să apară.

După experienţele nereuşite de la Piatra Neamţ şi Bacău a găsit normalitatea la Foresta

- După aceste două experienţe româneşti nu tocmai reuşite, cum de-ai ales să rămâi aici şi să accepţi oferta Forestei?

- În vară chiar trăgeam să mă întorc acasă. Am fost chemat să susţin probe de joc la Concordia Chiajna, după care m-a sunat Cristi Popovici şi m-a convins să-l urmez la Suceava. Iar alegerea făcută s-a dovedit a fi inspirată chiar din start. Îmi amintesc că într-o zi de marţi am semnat contractul, iar sâmbătă am reuşit să înscriu pe Areni, la meciul meu de debut, împotriva formaţiei CS Baloteşti.

- Pare că te-ai acomodat bine, eşti mulţumit de alegerea făcută?

- Da, aici este situaţia stabilă, suntem cu banii la zi, ceea ce n-am mai întâlnit în România. Am avut parte de momente frumoase în turul campionatului, am ajuns să jucăm constant cu 3-4.000 de spectatori în tribune. Nu pot să uit nici atmosfera de la meciul cu Steaua, care s-a jucat de ziua mea, cu stadionul plin, în nocturnă. Fanii mi-au făcut o surpriză plăcută atunci, au venit la stadion cu un banner cu numele meu şi mi-au scandat îndelung numele. A fost foarte frumos.

- După meciul cu Steaua a apărut însă acea cădere neaşteptată, trecând săptămâni bune fără să mai câştigaţi vreun meci.

- Am vorbit mult despre această situaţie în vestiar. Ştiţi cum e, explicaţii şi scuze pot fi multe. Cred că a contat faptul că în vară au venit foarte mulţi jucători noi, care au ajuns la echipă foarte târziu, fără să efectueze pregătirea corespunzătoare. La un moment dat au apărut şi unele probleme în vestiar, dar aceste lucruri este mai bine să rămână acolo.

- Zilele acestea nu eşti foarte fericit. Din cauza unei accidentări n-ai putut să însoţeşti echipa în cantonament, la Câmpulung Moldovenesc şi ai rămas să efectuezi recuperarea la Suceava.

- Aşa este, sufăr de pubalgie, iar doctorii mi-au recomandat zece zile de pauză. Astea-s momentele cele mai grele. Stau singur în apartament, iar gândurile mele zboară acasă, la cei dragi. Abia aştept să mă vindec şi să revin printre coechipieri.

- E clar că fotbalul italian este mult mai avansat decât cel românesc. De unde pornesc aceste diferenţe?

- În primul rând, în Italia infrastructura este mai bună, iar investiţiile pe măsură. Există multe baze sportive şi terenuri moderne, astfel că fotbaliştii au şansa să crească calitativ şi să se perfecţioneze mai uşor din punct de vedere tactic. În România destule meciuri se joacă în noroi, pe terenuri proaste.

Înainte de a ajunge în România auzise doar de Steaua şi CFR Cluj

- Sincer, ştiai ceva despre fotbalul românesc înainte să ajungi aici?

- Foarte puţin. Auzisem de Steaua, de CFR Cluj, după victoria înregistrată pe Olimpico, în faţa Romei, iar din când în când mai dădeam în presă peste vreun rezultat al echipei naţionale, în timpul campaniilor de calificare pentru turneele finale.

- Dar de Radu Ştefan şi de Tătăruşanu nu aveai cum să nu auzi, pentru că evoluează în Italia.

- Pe Radu Ştefan chiar l-am văzut de multe ori jucând pe viu, doar joacă de atâţia ani la Lazio. Este considerat un lider în vestiar, un fotbalist important al echipei. A ajuns al doilea căpitan al lui Lazio, după Lucas Biglia. Tătăruşanu evoluează constant ca titular la Fiorentina şi are evoluţii apreciate.

- Dar România cum ţi se pare? Peste, sau sub aşteptările tale.

- Este o ţară frumoasă, iar oamenii sunt extraordinari. Am fost primit foarte bine de colegi peste tot pe unde am fost. Am avut şansa să îmi fac prieteni de nădejde, de la care am avut multe de învăţat, cum este cazul lui Lucian Dumitriu, care este şi colegul meu de cameră.

- Totuşi, în Italia, românii nu sunt percepuţi la fel bine.

- Nu este chiar aşa. Adevărul că sunt două tipuri de români în Italia. Majoritatea merg la muncă şi îşi câştigă traiul cinstit, aşa cum fac şi eu în România. E adevărat că sunt şi unii care se ocupă cu treburi mai puţin cinstite, dar cred că cetăţeni care încalcă legea există în toate statele.

- Rudele tale, te-au vizitat vreodată în România?

- Anul trecut, în octombrie, au venit la Suceava mama şi tatăl meu. Au vrut să-mi facă o surpriză de ziua mea. Le-a plăcut aici, aşa că vor veni din nou la primăvară, urmând să o ia cu ei şi pe sora mea.

- Cum îţi petreci timpul liber? Cred că te-ai convins că româncele sunt frumoase, ţi-ai găsit şi tu vreo prietenă?

- Sincer, mai mult stau în casă. Mă antrenez zilnic, mănânc şi mă odihnesc. Îmi place să mă uit la televizor şi îmi petrec multe ore vorbind pe FaceTime cu rudele şi cu prietenii apropiaţi din Italia. Uneori, mai ies la mall cu colegii. În privinţa fetelor, nu caut o relaţie serioasă, pentru că azi sunt aici, iar mâine pot fi în altă parte.

- Cum îţi vezi viitorul în fotbal?

- Nu ştiu, depinde de mulţi factori. Ce ştiu sigur e că mai am încă un an şi jumătate contract cu Foresta. Sper să fiu sănătos, să terminăm campionatul cu bine, iar fanii noştri să fie mulţumiţi.

- În încheiere, aş vrea să ştiu care-i fotbalistul tău preferat?

- Cred că cel mai bun fundaş central din lume este Sergio Ramos, de la Real Madrid. Dintre italieni, îmi place cel mai mult Andrea Barzagli, de la Juventus.