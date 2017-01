Volei

După o lună și jumătate de pauză competițională, cele două reprezentante ale județului Suceava în Campionatul Național de Volei pentru juniori II(cadeți), echipa Liceului cu Program Sportiv din Suceava și cea a Clubului Sportiv Școlar „Nicu Gane” din Fălticeni, vor relua duminică meciurile oficiale. Duminică, de la ora 10.30, cele două formații se vor întâlni la sala Liceului cu Program Sportiv din Suceava în derby-ul seriei A, contând pentru etapa cu numărul doi din returul sezonului regulat. Meciul direct din tur a fost unul spectaculos, echipa LPS Suceava, antrenată de Tudor Orășanu, impunându-se după cinci seturi. Fălticenenii pregătiți de antrenorul Marius Stan au condus cu 2 – 0 la seturi, după un dublu 27 – 25, dar sucevenii au egalat situația după 25 – 20 și 26 – 24, iar mai apoi au câștigat meciul în tie-break cu 15 – 9.

„Am câștigat meciul din tur și mă aștept să câștigăm și pe teren propriu. Ne-am pregătit foarte bine și sper să ne meargă preluarea, pentru a putea spera la victorie. Am făcut un meci de pregătire cu juniorii I de la Piatra Neamț și câteva partide școală între noi, la care au jucat și câțiva colegi de la seniori. Din păcate, din lipsa banilor nu am putut să facem mai multe meciuri test, absolut necesare la această vârstă”, a declarat antrenorul sucevenilor, Tudor Orășanu.

De cealaltă parte, antrenorul fălticenenilor, Marius Stan, speră ca echipa sa să-și ia revanșa și să-și consolideze locul I în clasament.

„Este un meci foarte important pentru noi și sper să-l câștigăm, deoarece șansele de a terminat pe locul I ar crește la 90%. Sunt conștient că va fi un meci greu pentru noi, mai ales că jucăm la ei, într-o sală mare, în care jucătorii noștri au avut tot timpul probleme cu acomodarea. În plus sper să nu ne mai batem singuri așa cum am făcut-o în meciul din tur, când am condus cu 2 – 0 la seturi și am pierdut în decisiv”, a explicat antrenorul Marius Stan.

În teren se vor întâlni și cei doi componenți ai echipei naționale a României sub 19 ani, dar în calitate de adversari, Alexandru Rață, de la LPS Suceava, și David Miron, de la CSȘ „Nicu Gane” Fălticeni. Cei doi voleibaliști au reușit în această lună să se califice cu echipa României la Campionatul European pentru juniori sub 19 ani, deși au doar 16 ani.

Clasament

T C C1 P P1 Pct.

1. CSȘ Nicu Gane Fălticeni 4 3 0 1 0 13

2. LPS Suceava 5 2 1 1 1 12

3. CSS Râmnicu Sărat 5 3 1 0 1 11

4. CSS Botoșani 5 1 1 0 3 6

5. LPS VCM Piatra Neamț 5 0 0 1 4 5

Legenda

C Jocuri câștigate cu 3-0 și 3-1

C1 Jocuri câștigate cu 3-2

P Jocuri pierdute cu 2-3

P1 Jocuri pierdute cu 1-3 și 0-3