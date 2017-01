Handbal

Echipa de handbal a Universităţii Suceava participă în această săptămână la ultimul turneu de pregătire din această pauză competiţională, la Cupa Unirii la Iaşi, competiţie la care mai sunt prezente echipele Politehnica Iaşi, HC Sighişoara şi CSM Focşani. Joi seară, în primul meci, echipa pregătită de Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei a făcut un galop de sănătate în disputa cu HC Sighişoara, o echipă din eşalonul secund ce ocupă în acest moment locul patru în seria de vest. Universitarii s-au impus cu scorul de 41 – 23, după ce la pauză diferenţa era doar de cinci goluri, 19 – 14. Sucevenii au rulat tot lotul pe care-l au la dispoziţie, prioritate în teren având jucătorii ce-n mod normal evoluează mai puţin.

CSU Suceava a folosit în acest meci un lot format din portarii Draghici şi Cristi Tcaciuc, Tîrzioru (care a reuşit 8 goluri), Burlacu (5), Costea (5), Baican (5), Olariu (4), Polocoser (4), Bursuc (2), Ioan Tcaciuc (2), Puljizovic (2), Petrea (2), Alexa (1), Sipka (1), Ciubotariu, Mitrea, Soldanescu şi Preda.

Studenţii au terminat la egalitate partida cu CSM Focşani

Ieri dimineaţă, de la ora 10.00, Universitatea a întâlnit colega din Liga Naţională CSM Focşani, în derby-ul turneului. Partida a fost una echilibrată, în care ambele echipe au făcut risipă de energie, scorul final fiind 25 – 25. În prima parte, sucevenii au condus pe tabelă din minutul 6 şi până-n 29, având 8 – 4 şi mai apoi 10 – 6, dar n-au reuşit să se distanţeze decisiv, focşănenii recuperând din diferenţă şi egalând pe final de repriză, la pauză tabela arătând 13 – 13.

CSM Focşani a început mai bine repriza a doua, dar după nouă minute de joc, Universitatea a restabilit egalitatea la 17, iar în ultimul minut focşănenii au marcat golul cu numărul 25, scor final 25 – 25.

„În meciul cu Sighişoara am rulat tot lotul şi am folosit mai mult jucătorii ce joacă mai puţin de obicei, deoarece aveam în faţă un adversar sub valoarea noastră. Meciul cu Focşani a fost unul echilibrat şi plăcut ochiului, cu faze spectaculoase. Sunt mulţumit în mare parte de evoluţia jucătorilor la aceste două meciuri, dar mai avem de lucrat la apărare, unde au apărut anumite greşeli. Mai mult, au fost şi nişte greşeli tactice în atac, dar aici tot timpul este de lucrat. Echipa s-a comportat bine la efort şi cel mai bine este că n-au apărut accidentări şi sper să nu apară”, a declarat antrenorul universitarilor, Adrian Chiruţ.

În meciul cu CSM Focşani, Florin Ciubotariu a reuşit 7 goluri, Ioan Tcaciuc (3), Târzioru, Mitrea, Preda şi Baican, câte două goluri fiecare, Sipka, Bursuc, Burlacu, Puljiozovic, Petrea, Șoldănescu şi Costea, fiecare câte un gol.

Aseară, de la ora 19.00, Universitatea Suceava urma să dispute ultimul meci din turneu, în compania gazdelor de la Politehnica Iaşi.