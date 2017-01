Volei, speranţe

Kinder Suceava este un club nou pe scena sportului sucevean, de aproximativ doi ani de zile. Din toamna anului trecut, clubul sucevean s-a înscris pentru prima dată cu echipa de volei feminin în Campionatul Naţional rezervat speranţelor, adică junioarelor III. Deşi nu aveau experienţa competiţiilor oficiale, dar nici prea multe meciuri de pregătire disputate înaintea începerii sezonului, voleibalistele pregătite de antrenorul Ionuţ Beligan au reuşit să facă o figură frumoasă în prima fază a sezonului, mai exact la cele patru turnee disputate în seria A a Campionatului Naţional.

Echipa de speranţe de la Kinder Suceava a reuşit să câştige cinci din cele 12 meciuri disputate, mai multe dintre partidele pierdute fiind decise în tie-break. Sâmbătă şi duminică, la sala de sport a Şcolii Gimnaziale Nr. 9 „Ion Creangă”, sucevencele au fost gazdele turneului cu numărul patru din seria A, ultimul din această primă fază, în urma căruia primele două clasate s-au calificat mai departe la turneul semifinal. ACS Kinder Suceava a început mai ezitant primul set al meciului cu CSŞ Unirea Iaşi, dar mai apoi a egalat situaţia la seturi, a pierdut setul trei şi a revenit în setul patru, dar din păcate a cedat în setul decisiv, scor final pe seturi 2 – 3, în faţa unei echipe pe care a învins-o la ultimul turneu cu 3 – 1. În a doua partidă a turneului de la Suceava, fetele de la ACS Kinder, primul club privat de volei din municipiu, au avut o evoluţie foarte bună şi au câştigat fără drept de apel confruntarea cu Penicilina Iaşi, scor pe seturi 3 – 0.

Antrenorul Ionuţ Beligan s-a arătat foarte mulţumit de evoluţia elevelor sale

În al treilea şi ultimul meci, sportivele antrenate de Ionuţ Beligan au avut parte din nou de un meci foarte disputat şi spectaculos, dar în final au pierdut din nou în setul decisiv, scor 2 – 3 în confruntarea cu CSŞ Botoşani.

„La prima participare într-o competiţie naţională, echipa noastră a dat dovadă de o determinare exemplară în teren. Deşi din diferite motive am evoluat cu doar şapte jucătoare în lot la două dintre turnee, inclusiv la cel de la Suceava, sunt foarte mulţumit de atitudinea fetelor, care au crescut în valoare de la meci la meci şi de la turneu la turneu, rezistând fizic în condiţiile în care am avut doar o singură rezervă, faţă de echipa din Botoşani, ce a schimbat jucătoarele ca la hochei. Am făcut meciuri foarte bune şi cu Unirea Iaşi, echipă ce are în componenţă două jucătoare din lotul naţional de speranţe. Mulţumim conducerii Şcolii Gimnaziale Nr. 9 <Ion Creangă> din Suceava pentru sprijinul acordat, în principal pentru că ne pune la dispoziţie sala pentru antrenamente, firmei Mopan Suceava, care ne-a luat un rând de echipamente şi treninguri de prezentare, firmei BlueGas Suceava şi părinţilor, ce ne-au sprijinit din toate punctele de vedere”, a explicat antrenorul Ionuţ Beligan.

Antrenorul de la Kinder Suceava a mai adăugat că-şi pune mari speranţe în această echipă în sezonul următor, când va evolua în Campionatul Naţional pentru cadete. Atunci se vor alătura echipei şi alte două sportive experimentate, născute în anul 2002.