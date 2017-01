Fotbal

Trei tineri fotbalişti din generaţia 1997 de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, care au încheiat junioratul în vară, au reuşit să facă pasul spre seniorat şi au şanse reale să-şi construiască o carieră cu ajutorul sportului. Pentru iubitorii fotbalului din Suceava cel mai cunoscut dintre ei este portarul Forestei Toma Marinică Niga, care are deja doi ani de când evoluează la nivelul celui de-al doilea eşalon. În ce-l priveşte pe Gabriel Cotoară, acesta a fost înregimentat de Dinamo Bucureşti, fiind trimis într-o primă fază să se rodeze la echipa a doua a clubului, în Liga a III-a, acolo unde evoluează cu succes.

„Gabriel a început fotbalul la Rădăuţi, sub comanda lui Viorel Stoica, iar ultima parte a junioratului şi-a petrecut-o la noi, la LPS Suceava. Este cel mai talentat atacant cu care am avut posibilitatea să lucrez până acum. Are o personalitate extraordinară şi beneficiază şi de tupeul necesar pentru a reuşi în fotbal, chiar la un club de talia lui Dinamo”, a declarat antrenorul Marius Lup.

Tot la Rădăuţi, la grupa pregătită de Viorel Stoica, a făcut primii paşi în fotbal şi Liviu Juravle, fostul coleg de clasă al lui Niga şi Cotoară la Liceul cu Program Sportiv. La sugestia unei rude, acesta a ajuns să susţină în toamnă probe de joc în Germania, la gruparea Stuttgarter Kickers, din al patrulea eşalon. După o săptămână de teste, Liviu a reuşit să-i convingă pe germani de calităţile sale.

„Din păcate, din cauza unei nefericite accidentări, n-am avut posibilitatea să lupt pentru a-mi câştiga locul în echipă. Sper să fiu sănătos şi să mă antrenez bine, pentru că dorinţa mea este să rămân să joc în Germania”, a declarat Juravle, pe care antrenorul Marius Lup îl caracterizează ca fiind un fundaş lateral puternic, cu forţă şi viteză, în genul lui Daniel Bălan.