Competiţie

Peste două săptămâni pista de sanie “Bucovina” din Vatra Dornei va fi luată cu asalt de cei mai buni sanieri din lume, care vor participa, în perioada 2-5 februarie, la Campionatul Mondial de sanie pe pistă naturală, primul Campionat Mondial la sporturile de iarnă organizat vreodată în România. Staţiunea suceveană a fost desemnată de Congresul Federaţiei Internaţionale de Sanie din 2013 să organizeze ediţia a XXI-a a acestei competiţii, ţinându-se seama de modul exemplar în care a organizat Campionatul Mondial de sanie juniori şi etapele de Cupă Mondială la sanie. România a câştigat organizarea competiţiei în faţa Italiei, cu 24 de voturi la 7.

Campionatul Mondial de sanie are nevoie de sponsori!

Profesorul Octavian Pungovschi, directorul Clubului Sporturilor de Iarnă din Vatra Dornei, ne-a spus: “Este singurul Campionat Mondial de seniori la sporturile de iarnă care se organizează în România şi ne mândrim cu acest lucru. Mai este foarte mult de muncă, sunt foarte multe probleme mărunte care trebuie rezolvate în nici o săptămână. Stăm foarte bine în ceea ce priveşte pista, şi asta pentru toţi specialiştii reprezintă peste 50% din competiţie. Pista este gata, se mai fac mici finisaje pentru a fi perfectă. Mai sunt şi probleme, rezolvabile, dar fiecare zi care trece este în defavoarea noastră, chiar dacă nu suntem ieşiţi din grafic. Cea mai mare problemă este cea financiară, luna ianuarie fiind dificilă din acest punct de vedere pentru că încă nu a fost stabilit bugetul ţării, bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, bugetul Federaţiei Române de Bob şi Sanie şi al Clubului Sporturilor de Iarnă, şi de aceea ne facem probleme. Mizăm pe sprijinul Primăriei Vatra Dornei şi al Consiliului Judeţean, fiecare poate da o mână de ajutor din rezerve, dacă le are. Problemele ar mai fi la panoul video pe care îl deţine Consiliul Judeţean, dar este defect. Sperăm că va fi reparat. Mai avem o problemă cu grafica pentru transmisia TV. Competiţia va fi transmisă în direct la TV şi grafica pentru televiziune este diferită de grafica pentru internet. Federaţia Internaţională de Bob şi Sanie asigură gratuit producţia, Look TV a fost singura televiziune care s-a oferit să transmită gratuit, în direct, această competiţie, fără nici un cost din partea noastră”.

Pungovschi a mai precizat: „Vrem să fim la nivelul foarte ridicat pe care îl impune o astfel de competiţie şi să fim cât mai aproape de ţările care au tradiţie în organizare. Problema cea mai mare este bugetul. Clubul nu poate angaja cheltuieli, licitaţii, pentru că nu are buget. Din punct de vedere financiar Federaţia încă nu ne-a ajutat cu nimic. Doi ani la rând am primit bani pentru îngheţarea pârtiei, iar anul acesta, când era mai important, nu am primit nimic, iar această operaţiune nu o faci prin voluntariat. Deşi posibilităţile de reclamă sunt foarte mari, deocamdată avem patru sponsori ai noştri şi un sponsor al Federaţiei Internaţionale. Am contactat câteva companii mai mari şi aşteptăm să ne confirme ajutorul, chiar dacă suntem în mare întârziere”.

Cei mai buni sanieri din peste 20 de ţări vor fi prezenţi la Vatra Dornei

Primăria Vatra Dornei este implicată în organizare, în ultima perioadă având loc întâlniri de lucru aproape zilnic. Sunt stabilite termene de rezolvare pentru fiecare problemă, primarul Ilie Boncheş fiind desemnat preşedintele Comitetului de organizare. Împreună cu Octavian Pungovschi, primarul Boncheş, viceprimarul Marius Rîpan şi celelalte persoane implicate în organizare speră să rezolve toate probleme până pe 30 ianuarie.

Conform primarului Ilie Boncheş, această competiţie nu promovează numai staţiunea Vatra Dornei şi judeţul Suceava, promovează România şi sporturile de iarnă din ţara noastră. „Intrarea municipiului Vatra Dornei în elita mondială a sporturilor de iarnă ne onorează, dar ne şi obligă să ne aliniem standardului impus de ţări cu experienţă în organizarea acestor competiţii şi care sunt un punct de atracţie pentru practicanţii sporturilor de iarnă”, a precizat edilul dornean.

La Vatra Dornei vor ajunge cei mai buni sportivi din peste 20 de ţări de pe cinci continente. Printre participanţi la competiţia de la Vatra Dornei se vor număra toţi campionii mondiali din sezonul trecut şi sportivi cu rezultate deosebite din Italia, Austria, Rusia, Germania, Marea Britanie, Elveţia, Bulgaria, Bosnia-Herţegovina, Slovenia, Ucraina, Kazahstan, Republica Moldova, Polonia, Statele Unite ale Americii, Canada, Turcia, Noua Zeelandă etc.

Prof. Octavian Pungovschi ne-a precizat: “Vor fi aici toţi campionii mondiali şi cinci dintre foştii campioni mondiali. Sunt sportivi care au o mare experienţă competiţională şi au multiple titluri, sunt o putere în acest sport. Toţi au spus că această pârtie, ca tehnicitate, este în primele trei din lume. Ea pare uşoară la prima vedere, dar are capcane, iar dacă ai valoare în acest sport eşti în avantaj. Sunt 11 viraje pe o distanţă de 1.015 metri, dacă eşti bun şi temperaturile sunt corespunzătoare, se pune frână doar în două din cele 11 viraje. În funcţie de mai multe elemente (nivelul de pricepere, nivelul de pregătire, calităţile pârtiei, viteza pe care o dezvoltă sania pe pârtia respectivă), trebuie să-ţi stabileşti tehnica de coborâre, lungimea porţiunii de frânare şi efortul la frânare. Sunt anumite viraje în care unii sportivi nu frânează deloc. Trebuie să ştii cât poţi, altfel, la viteză mare, nu îl mai iei. Înainte de competiţie sportivii studiază îndelung fiecare viraj şi îşi fac strategia de a aborda virajul. Fiecare sportiv are propria modalitate de coborâre şi de multe ori nu ştii care e mai avantajoasă din punct de vedere al timpilor realizaţi. Campionii mondiali care au concurat la Vatra Dornei au spus că le place foarte mult pârtia pentru că este o pârtie foarte tehnică, unde pot să-şi facă fiecare propria strategie”.

Sportivii români vor cât mai aproape de podium

Lotul României va fi format din trei fete şi cinci băieţi, la care se va adăuga şi o rezervă. Patru dintre membri sunt maeştri ai sportului, cu o bogată experienţă competiţională internaţională, ei constituind şi lotul pentru ştafetă, probă în premieră la un campionat mondial de sanie. Cei patru dorneni, maeştri ai sportului sunt: Anişoara Hutopilă, Ciprian Tăzlăoanu, Adrian Filimon şi Bogdan Moroşan. Lor li se adaugă Nicoleta Burlui, Petronela Ivan, Mihai Coubis şi Denis Romeo Ciobaniuc

Masterandă şi angajată la Primăria Cluj, Anişoara Hutopilă are ca obiectiv personal clasarea în primii 10 la simplu feminin, chiar dacă nu are decât trei săptămâni de concediu pentru antrenamente şi participarea la competiţie. “Gândul că reprezint România la Campionatul Mondial mă ambiţionează să mă bat pentru primele locuri. Fără un antrenament intens, în sport nu poţi avea rezultatele dorite”, ne-a declarat Anişoara Hutopilă. Tânăra şi-a anunţat deja retragerea din acest sport după Campionatul Mondial, principalul motiv fiind lipsa susţinerii financiare a acestei ramuri sportive şi a sportivilor.

Şi Adrian Filimon şi-a luat concediu pentru a se putea pregăti intens alături de colegii săi şi să profite de faptul că acest Campionat Mondial se desfăşoară acasă. Bogdan Moroşan s-a întors din Germania pentru pregătiri, iar Adrian Filimon, pe lângă antrenamente, 12 ore pe zi munceşte la amenajarea pârtiei şi a spaţiilor adiacente, lucrând inclusiv pe tractor şi la şlefuitul gheţii.

Prof. Octavian Pungovschi a spus: “Marea speranţă a echipei României este la ştafeta pe echipe, unde suntem cotaţi cu şanse la locul IV, un loc lângă podiumul, şi nu se ştie ce se poate întâmpla în faţa noastră. În spatele nostru vin patru naţiuni, Slovenia, Polonia, Marea Britanie şi Germania, cu sportivi bine pregătiţi. Pentru prima oară suntem cotaţi peste Germania. La această competiţie excelează fără discuţii italienii, urmaţi de austrieci şi ruşi. Putem să urcăm pe podium doar în cazul unei greşeli, pentru că echipa este formată din trei componente, un băiat, o fată şi dublu. Sunt nouă şanse ca cineva să greşească, cu condiţia să nu greşim noi. Stăm la pânda podiumului. Este foarte greu, dar nu imposibil. Până acum noi nu am fructificat avantajul antrenamentului pe pârtia proprie, mergeam în etapele de cupă mondială şi ajungeam acasă odată cu ceilalţi concurenţi, şi, gazde ospitaliere fiind, îi lăsam pe ei să se antreneze. Anul acesta în etapele de Cupă Mondială ne-am prezentat cu speranţele saniei, iar până la debutul competiţiei cei patru maeştri ai sportului şi-au propus să facă 120-130 de coborâri”.

Cei mai buni sportivi au cele mai bune sănii

Din punct de vedere al săniilor, toate arată la fel, sunt cumpărate de la acelaşi producător, dar ca materiale folosite sunt diferite.

„Într-un fel arată patina pentru italieni şi altfel arată patina pentru noi, chiar dacă este nouă şi la acelaşi preţ. Trebuie să ţinem cont că italienii vin cu patru specialişti care se ocupă de reglajul săniilor, lucruri pe care noi le-am învăţat din mers, le facem noi înainte de concurs, perfecţionându-ne de la un an la altul. Noi ne uităm la cei mai buni, italienii, ruşii şi austriecii, şi analizăm cum au intrat şi cum au ieşti din viraj. Nu întâmplător sunt cei mai buni, nu încercăm să îi copiem, dar vrem să înţelegem de ce ne bat şi vrem să facem ceva ca la un moment dat să nu mai fie ei pe podium. Cine greşeşte mai puţin, cine frânează mai puţin este în avantaj. Rezultatul se obţine printr-un cumul de reducere a greşelilor şi posibilitatea de a reduce sau chiar a elimina frânările. Deocamdată nu sunt pârtii unde să nu se frâneze deloc”, ne-a dezvăluit Octavian Pungovschi, o parte din aspectele urmărite la antrenament.

Toţi spectatorii au acces gratuit

Ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de sanie pe pistă naturală va avea loc joi, 2 februarie, la ora 18,00. În prima parte a zilei de 3 februarie vor avea loc antrenamentele oficiale, de la ora 12,30 este programat concursul pe echipe. Sâmbătă, 4 februarie, de la ora 10,00 este programată prima manşă de dublu, urmată de prima manşă la feminin. În jurul prânzului se va desfăşura manşa a doua la dublu (finala) şi prima manşă la simplu masculin. Duminică se vor disputa manşa a doua la simplu feminin şi simplu masculin, probele finale de simplu feminin şi masculin şi festivitatea de premiere.

Pentru spectatori se construieşte o tribună în virajul 10, un viraj spectaculos şi de unde se poate vedea şi timpul final. Acolo va fi amplasat şi panoul video pe care se va putea vedea în direct întreg parcursul concurenţilor. Vizavi de tribună, peste pârtie, va fi o scenă unde vor evolua artişti şi formaţii în perioadele de pauză, probele fiind programate în aşa fel încât vor exista şi pauze.

Accesul va fi liber, spectatorii primind de la cele două mascote ale Campionatului bilete gratuite, pe care vor găsi programul, infomapul competiţiei şi lista sponsorilor. Au fost făcute căi de acces pentru spectatori, astfel încât şi persoanele care nu sunt echipate corespunzător să poată ajunge la tribună.

Campionatele mondiale se desfăşoară o dată la doi ani şi ţara organizatoare se stabileşte cu cel puţin trei ani înainte.