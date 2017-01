Futsal

Prima echipă de club suceveană care va disputa un meci oficial în 2017 este gruparea Bukovina Vicovu de Jos, care a încheiat turul Ligii a II-a la futsal pe poziţia a şasea. Formaţia pregătită de Cristin Burlică va debuta în actuala ediţie a Cupei României, duminică, împotriva formaţiei Ceahlăul Piatra Neamţ. Partida va avea loc în sala de sport din localitatea Vicovu de Jos, cu începere de la ora 14.00, în deschidere, de la ora 12.00, urmând să se dispute un meci de futsal între echipele de fete din Straja şi Marginea.

Interesant este că Bukovina şi Ceahlăul se vor întâlni faţă-n faţă şi în primul meci din returul campionatului ligii secunde, partida din 12 februarie urmând însă să aibă loc la Piatra Neamţ. „Ţinând cont că am avut parte de un final de an 2016 foarte reuşit, cu trei victorii în ultimele patru meciuri de campionat, dorim să debutăm în 2017 la fel de bine. Sperăm să avem parte de un parcurs cât mai lung în Cupa României, iar în campionat să ne clasăm în final pe o poziţie la mijlocul clasamentului. Dacă până acum Bukovina a existat doar prin eforturile preşedintelui Cornel Carcea, sperăm ca începând din acest an să primim sprijin şi din partea Primăriei Vicovu de Jos”, a declarat antrenorul Bukovinei, Cristin Burlică.