Handbal

Handbaliștii echipei de seniori a Universității Suceava se pregătesc intens la Suceava, pentru a doua parte a sezonului în Liga Națională, campionat unde au ca obiectiv menținerea în primul eșalon din România. Sportivii pregătiți de antrenorii Adrian Chiruț și Iulian Andrei au preferat să să pregătească doar la Suceava și asta deoarece până la reînceperea sezonului este o perioadă scurtă de timp, în care trebuie să facă și meciuri de pregătire. Mâine, echipa Clubului Sportiv Universitar din Suceava va începe seria meciurilor de pregătire în cadrul unui turneu test ce se va desfășura la Focșani. Turneul va începe astăzi cu un meci între gazdele de la CSM Focșani și Știința Bacău. CSU Suceava va debuta mâine seară, de la ora 18.30 în compania focșănenilor, iar vineri, 20 ianuarie, de la ora 12.00 va juca în compania celor de la Știința Bacău.

„Am făcut mai mult pregătire fizică și mai puțin cu mingea și de aceea în aceste două meciuri îmi doresc să văd echipa la un efort intens și un ritm la fel, dar și-n apărare, unde ne dorim să ne perfecționăm și să nu le dăm adversarilor prea multe opțiuni. Este un turneu foarte bun pentru noi, mai ales că întâlnim echipe ce sunt cam la același nivel de pregătire în această perioadă. Ușor-ușor vom pune la punct și partea tactică, dar momentan îmi doresc să rulăm toți jucătorii din lot. Vom avea cinci meciuri utile în pregătire, la care ne-am mai dori o partidă sau două, dar până la urmă sunt suficiente și cele cinci, la o lună de pregătire”, a declarat antrenorul Adrian Chiruț.

Universitarii au tot lotul valid la antrenamente

Din fericire pentru echipa suceveană, jucătorii cu probleme medicale s-au recuperat și se antrenează normal. Adi Târzioru a revenit la reluarea pregătirii și se antrenează normal cu echipa, iar Cristi Tcaciuc nu a mai fost nevoit să se opereze la gât și cel mai probabil va face acest lucru la vară.

„Este foarte bine că avem toți jucătorii valizi și sper să-i avem și-n campionat. Este o perioadă mai dificilă, cu multe antrenamente în care se pune accent pe pregătirea fizică și este normal să mai apară mici probleme, dar din fericire nu sunt grave. Mâine vom avea o întâlnire cu domnul primar Ion Lungu despre bugetul pe acest an și despre ce ne propunem pentru acest an calendaristic, dar și pentru sezonul ce începe din toamnă. Sper să facem acea asociere cu Primăria Suceava pentru a trece cu bine peste această perioadă grea din an, până se va vota bugetul, iar după discuțiile pe care le-am avut la finalul anului sunt sigur că va fi bine”, a declarat ieri, antrenorul Adrian Chiruț.

Săptămâna viitoare, echipa de handbal a Sucevei va participa la un al doilea turneu de pregătire, la Iași, acolo unde vor mai fi prezente formațiile Poli Iași, HC Sighișoara și CSM Focșani.

Programul turneului de la Iași

26 ianuarie, ora 17:00 – CSU Suceava – HC Sighișoara

26 ianuarie, ora 19:00 – Poli Iași - CSM Focșani

27 ianuarie, ora 10:00 – CSM Focșani – CSU Suceava

27 ianuarie, ora 12:00 – Poli Iași – HC Sighișoara

27 ianuarie, ora 17:00 – HC Sighișoara – CSM Focșani

27 ianuarie, ora 19:00 – Poli Iași – CSU Suceava