Distracţie

Ziua Mondială a Zăpezii, sărbătorită duminică, 15 ianuarie, a fost şi în acest an un bun prilej pentru copii, adolescenţi, dar şi pentru părinţii acestora de a se bucura de zăpadă, dar şi de a practica sporturi de iarnă într-un cadru organizat. Vremea excelentă, peisajul fabulos şi activităţile organizate pe pârtii au atras turiştii dornici să se bucure din plin de o frumoasă zi de iarnă. În jurul prânzului, pe toate străzile din jurul pârtiilor cu greu găseai un loc de parcare, trotuarele fiind ocupate de schiorii şi snowboardiştii „navetişti” din judeţele Suceava şi Bistriţa-Năsăud.

Încă de la primele ore ale dimineţii, la Centrul de închiriere a echipamentului de schi au venit copii însoţiţi de părinţi pentru a beneficia de gratuitate. La fel de interesaţi s-au arătat cei mici de a beneficia de monitor de schi gratuit, de a urca gratis cu teleschiul sau de a prinde un colac la pârtia de snowtubing. Împărţiţi în grupe în funcţie de experienţa pe care o au în schiat, copiii şi tinerii au învăţat în ora de schiat gratuit cum să coboare în siguranţă pe pârtie, procedeul de frânare în plug, ocolirea cu schiurile paralele sau succesiuni de viraje scurte. Lecţiile de iniţiere cu monitori atestaţi pentru schi şi snowboard au fost oferite de Şoala de Schi Euroski din Vatra Dornei. Accesul gratuit la pista de snowtubing a fost permis de la ora 10,00, echipamentul gratuit pentru schi şi snowboard a fost oferit de Centrul de Închirieri „Banu” în funcţie de disponibilitate, iar pe pârtia Veveriţa s-a urcat gratuit, între anumite ore. Pentru că schiurile, clăparii, beţele pentru schiori şi plăcile de snowboard oferite gratuit s-au terminat repede, iar numărul tinerilor prezenţi la baza pârtiei fără echipament de schi era destul de mare, instructorii de la Euroski au organizat mai multe concursuri.

De la mic la mare... pe pârtie

Cel mai vârstnic schior întâlnit pe pârtie a fost Constantin Horia, din Vatra Dornei, care de o viaţă se află în mijlocul viitorilor practicanţi ai acestui sport care doresc să facă performanţă.

„Deşi am 67 de ani, am venit să schiez, să mă distrez, să îi văd la lucru pe începători, dar şi pe cei care fac performanţă. Am 60 de ani de schi în picioare, şi peste 45 ca antrenor de schi. Am pregătit <n> generaţii de copii, nu le mai ştiu numărul, dar care au avut rezultate foarte bune, printre ei numărându-se şi o olimpică la Sarajevo, în 1984, Liliana Ichim. E bine că măcar o zi pe an se poate închiria echipament gratuit, se poate face monitorie gratuit, schiurile se oferă gratuit. La 67 de ani nu e ca la 18, dar pot încă striga: pârtie că vine moşul!”, a precizat Constantin Horia.

Interes crescut pentru practicarea sporturilor de iarnă

Prof. univ. dr. Petru Grigoraş, director Euroski, ne-a spus la festivitatea de premiere: „La a VI-a ediţie a Zilei Mondiale a Zăpezii programul organizat de noi a început de la ora 10,00, printr-o serie de activităţi gratuite pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4 şi 14 ani, lecţii de schi, lecţii de snowboard, închiriere gratuită de echipamente, snowtubing, cursa mascotelor pe schiuri, care este o tradiţie la Ziua Mondială a Zăpezii de la Vatra Dornei. Toţi cei care au stat astăzi pe zăpadă şi s-au distrat alături de noi au primit diplome pe Scena Winter Fest. Scopul principal este să aducem copiii pe zăpadă, dar nu îi putem aduce singuri, trebuie să îi aducem împreună cu familia. Adulţii trebuie să îi încurajeze şi să se distreze alături de ei pentru că doar aşa vom avea în viitor mulţi copii pe pârtie şi în tot ce înseamnă activităţi în aer liber cu şi pe zăpadă. Suntem bucuroşi că în fiecare an întâlnim copii din ce în ce mai interesaţi de schi. Sunt tot mai numeroşi cei care vin pe pârtie să se antreneze, şi asta este un lucru îmbucurător. Aceasta este menirea World Snow Day, să îi aducem pe zăpadă, să facă sport, să facă mişcare, să participe la activităţi în aer liber şi să se bucure de ce ne oferă iarna”.

Atracţia de pe pârtia Veveriţa, Erick şi stăpânul său

Prima parte a activităţilor s-a desfăşurat pe pârtia Parc, iar după ora 12 acestea s-au desfăşurat pe pârtia Veveriţa. Aici un punct de atracţie l-a constituit demonstraţia de siguranţă montană şi una de dresaj al câinilor pentru salvare din avalanşă care activează în cadrul Salvamont. Câinele Erick şi stăpânul acestuia, Ionuţ Dumitru Paşcu, au atras privirea multor copii şi adulţi veniţi pe pârtia Veveriţa pentru a schia. Cei doi formează unul dintre cele şase echipaje ale României atestate internaţional în acest moment pentru intervenţie în condiţii grele de iarnă, inclusiv avalanşă. Dumitru Paşcu a prezentat informaţii despre Erick, despre dresajul acestuia, diferenţele dintre un câine de lucru şi un câine de serviciu. Primul este un mascul impetuos, rău şi al naibii, controlabil şi foarte tenace, iar un câine de serviciu lucrează pentru oamenii cu dizabilităţi.

„Pe Erick l-am primit cadou când avea 4 luni, de la Puiu Pal, şi de atunci suntem de nedespărţit. În urma unei cariere împreună de 3 ani şi o lună am reuşit ca în munţii Făgăraş, în sezonul de iarnă trecut, să fim atestaţi de echipa de francezi din Savoia şi Ion Sănduloiu, şeful Salvamont Argeş, şeful Comisiei de intervenţie în avalanşă a Salvamont România, după o şcolarizare la care am fost notaţi cu nota 10,00. În Statele Unite se face lobby astfel încât câinele să fie declarat persoană nonumană, singura specie acceptată până acum fiind delfinul. Sunt două specii care, prin inteligenţă şi comportament individual de sine hotărât pot să salveze vieţi umane. Nici unul dintre cei prezenţi, nici eu inclusiv, nu este genetic în stare să salveze pe nimeni înainte de a se gândi la propria persoană. Fiinţa de lângă mine se sacrifică imediat şi irevocabil pentru a salva acea viaţă”, a spus Ionuţ Paşcu înainte de a începe demonstraţia de căutare în zăpadă a unui om.

Salvamontistul a prezentat şi diferenţa dintre o căutare reală şi o joacă a câinelui prin zăpadă.

„Am avut <onoarea şi plăcerea> să prindem o avalanşă reală în munţii Făgăraş şi ştim despre ce este vorba. Dacă un câine nu are tenacitatea şi antrenamentul necesar, după 10 minute este obosit şi abandonează căutarea”, a precizat Dumitru Paşcu.

La final, demonstraţia făcută de Erick şi Ionuţ Dumitru Paşcu a fost aplaudată de cei prezenţi.

Parada mascotelor

De la ora 14 distracţia s-a mutat din nou pe pârtia Parc, unde cei mai mici schiori din oraşul staţiune, îmbrăcaţi cu diverse costume specifice personajelor de basm sau din filmele pentru copii: zâne, prinţese, prinţi, locomotive Thomas, Mickey Mouse şi Minnie, minioni, Winnie The Pooh, dar și Garfield, indieni, dinozauri, crocodili, vrăjitoare, iepuri, fluturaşi, cocoşi, broscuţe, piraţi etc., însoţiţi de instructori, au coborât de câteva ori pe porţiunea de baby schi a pârtiei Parc în aplauzele părinţilor, dar şi ale schiorilor mai mari, care i-au aşteptat pe copii la baza pârtiei pentru a-i admira.

Monitorii de schi au avut şi rolul de a-i coordona pe cei mici. O surpriză plăcută la cursa mascotelor a fost apariţia pe schiuri a viceprimarului Marius Rîpan, însoţit de mascota carnavalului, iepurele uriaş Bugs Bunny, şi de un clovn. Viceprimarul s-a declarat bucuros de numărul foarte mare de schiori de pe cele trei pârtii din oraşul staţiune şi de interesul crescut al dornenilor şi al celor veniţi aici pentru a petrece o zi sau un weekend pentru activităţile organizate de Şcoala de Schi Euroski.

World Snow Day atrage tot mai mulţi oameni pe pârtii

Spre deosebire de ediţiile anterioare ale World Snow Day, anul acesta pe pârtii a fost un număr mai mare de participanţi, dovadă că eforturile organizatorilor de a scoate lumea în aer liber, la zăpadă, au fost răsplătite. Toţi participanţii la evenimentul desfăşurat sub girul Federaţiei Internaţionale de Schi au primit diplome semnate de preşedintele FIS.

Ziua Mondială a Zăpezii este un eveniment lansat de Federaţia Internaţională de Schi în anul 2011, fiind continuarea unui proiect lansat în anul 2007 – “Bring Children to the Snow” – proiectul iniţial fiind destinat în exclusivitate copiilor.

„În numele Federaţiei Internaţionale de Schi vă mulţumesc că sunteţi astăzi pe zăpadă, pe schiuri, aici, la Vatra Dornei. Este Ziua Mondială a Zăpezii şi o celebraţi alături de cetăţeni din sute de staţiuni din zeci de ţări din întreaga lume, care participă la activităţi pe zăpadă. La Vatra Dornei, Şcoala de Schi este iniţiatoarea acestui proiect în România şi de aceea aşteptările cele mai mari sunt de la noi”, a fost mesajul de închidere a manifestărilor adresat de prof. univ. dr. Petru Grigoraş.