Liga a II-a

Pregătirile Forestei pentru sezonul de primăvară al Ligii secunde a debutat ieri. La reunirea lotului au participat 22 de jucători, care înaintea primului antrenament al anului au avut parte de o şedinţă destul de lungă în vestiar, împreună cu conducerea tehnică şi administrativă a clubului.

„Am dorit să-i liniştim pe jucători, care erau interesaţi ce se va întâmpla la club după plecarea lui Dorin Goian. I-am asigurat că, împreună cu Dănuţ Perjă, vom face tot posibilul ca activitatea clubului să decurgă normal, pentru a ne putea achita de toate obligaţiile pe care ni le-am asumat astă vară, în momentul în care am demarat acest proiect. Îmbucurător este faptul că sponsorii pe care-i avem ne-au asigurat că vor rămâne şi pe mai departe alături de noi, urmând să ne susţină în continuare”, a declarat Andrei Ciutac, preşedintele Consiliului de Administraţie al Forestei. Acesta a dezvăluit că până pe 24 ianuarie, când este programată plecarea în stagiul de pregătire centralizată de la Câmpulung Moldovenesc, va achita jucătorilor salariul aferent lunii decembrie a anului trecut.

La rândul său, directorul sportiv Dănuţ Perjă a afirmat că atmosfera în cadrul lotului este una bună. „Am avut o discuţie cu jucătorii despre situaţia la zi a clubului şi despre cerinţele noastre în ceea ce priveşte rezultatele echipei. Sper să ne pregătim bine şi să avem parte de un retur reuşit. Regret plecarea lui Dorin Goian, un om care a ajutat foarte mult clubul în perioada în care a ocupat funcţia de preşedinte. În ce mă priveşte, eu am rămas în continuare alături de club, aşa cum am promis. Am încredere că Primăria, Consiliul Local şi ceilalţi sponsori vor rămâne alături de noi, astfel încât din vară să ne putem propune un obiectiv mai îndrăzneţ”, a precizat Perjă.

Atacantul Vraciu, cea mai mare noutate

Singurul fotbalist care nu a efectuat antrenamentul de ieri a fost italianul Masella, care suferă de pubalgie. Cea mai importantă noutate la capitolul veniri este reprezentată de Cătălin Vraciu, un atacant în vârstă de 27 de ani, care a fost legitimat în turul campionatului la gruparea de prima ligă ACS Poli Timişoara. În afară de Vraciu, sub comanda lui Cristi Popovici au ajuns şi trei tineri jucători formaţi de Liceul cu Program Sportiv Suceava, este vorba de mijlocaşul Alexandru Ivan (21 de ani), atacantul Cosmin Coroamă (17 ani) şi portarul Florin Munteanu (19 ani).

„Consider că vacanţa a fost destul de lungă, aşa că abia am aşteptat să revin la muncă. Cred că Vraciu este un jucător care ne va ajuta foarte mult, mai ales că am pierdut doi atacanţi în ultima perioadă, este vorba de Matei şi Bujor. Este un fotbalist cu care am colaborat bine la Bacău, anul trecut a fost golgheterul seriei cu 20 de goluri marcate, având şi avantajul că poate acoperi şi ambele flancuri ale terenului din postura de mijlocaş. Am mai avea nevoie şi de un fundaş central, iar pentru o poziţie din avanposturi l-am contactat pe Grumezescu, un alt fotbalist cu care am lucrat la Bacău. Încă purtăm discuţii şi sper ca până joi să mai vină la echipă încă doi jucători. În nici un caz nu vom promite salarii mari, deoarece pentru campionatul în curs nu ne mai putem propune mare lucru, deoarece suntem la o distanţă apreciabilă, de 13 puncte faţă de locul 2. Voi da şanse să joace tuturor fotbaliştilor din lot, iar în cazul în care la vară ne vom propune un obiectiv mai îndrăzneţ, să ştim pe cine ne putem baza cu adevărat”, a mărturisit antrenorul principal Cristi Popovici.

Iată care sunt fotbaliştii care au fost prezenţi la primul antrenament din intersezon: Toma Niga, Vlad Hînţăscu, Florin Munteanu – portari; Daniel Bălan, Daniel Lung, Alin Mutu, Alessandro Masella, Dorin Semeghin, Dudu Drugă, Ionuţ Mihălăchioaie – fundaşi; Vlad Stănescu, Cornel Căinari, Lucian Dumitriu, Vasile Dănilă, Andrei Cerlincă, Constantin Aeroaiei, Cătălin Strugariu, Daniel Păiuş, Alexandru Ivan – mijlocaşi; Bogdan Rusu, Cătălin Vraciu, Cosmin Coroamă – atacanţi.

Gruparea suceveană se va pregăti în localitate până pe 24 ianuarie, când este programată plecarea în stagiul centralizat de la Câmpulung Moldovenesc. În primul meci oficial din 2017, pe 25 februarie, Foresta va primi pe Areni vizita grupării ASU Politehnica Timişoara.