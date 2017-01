Nataţie

Vineri seară, la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Asociaţia Judeţeană de Nataţie Suceava şi-a desemnat cei mai buni sportivi pe anul 2016. Pe cele 10 poziţii ale acestui top au fost aleşi 21 de sportivi de la cele patru cluburi din judeţ, Clubul Sportiv Universitar din Suceava (SVU), Clubul Sportiv Şcolar Suceava (SSV), Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului (SGH) şi Aqua Club Suceava (ASV). Mai mult, organizatorii i-au premiat şi pe cei mai mici dintre înotători, speranţele nataţiei din judeţ, care vor asigura continuitate în activitatea şi rezultatele nataţiei sucevene.

„Având în vedere că ultimele competiţii ale înotătorilor s-au desfăşurat chiar înaintea sărbătorilor de iarnă, am decis să organizăm la început de an această premiere. Este a doua oară când facem o astfel de premiere cu sprijinul Asociaţiei Judeţene de Nataţie Suceava, a Direcţiei Judeţene de Tineret şi Sport Suceava. Încercăm să promovăm imaginea acestor copii minunaţi care muncesc foarte mult, iar în acest an aş putea să spun c-au obţinut rezultate nemaiîntâlnite pentru înotul din Suceava, având în vedere timpii foarte buni, recordurile doborâte şi performanţele în competiţiile naţionale, de care mă declar mai mult decât încântat”, a declarat antrenorul Cezar Moscaliuc.

Călin Moscaliuc a doborât nu mai puţin de patru recorduri naţionale în anul 2016

Lider în acest clasament pe 2016 al înotătorilor suceveni este Călin Moscaliuc (SVU), sportiv ce a devenit de 6 ori campion naţional, de 8 ori campion naţional la şcolare (de 6 ori la probe individuale: 50 şi 100 Liber, Spate şi Fluture şi de două ori cu echipa de băieţi 12 ani la 4x50 Liber şi 4x50 Mixt ), şi a obţinut 3 medalii de aur la campionatele naţionale de poliatlon. Călin a fost declarat de două ori în 2016 cel mai bun sportiv din ţară la băieţi 12 ani şi, cel mai important, a reuşit să doboare 4 recorduri naţionale în probele de 100 metri Liber, de două ori la 200 Liber şi 100 Spate, ultimul nemaifiind egalat şi doborât de 31 de ani, din 1985.

Un alt înotător foarte valoros al Sucevei, Şerban Cotos (SVU), a ocupat locul II, cu 4 titluri de campion naţional al României, cu alte două titluri la şcolare, două medalii de aur la naţionalele de poliatlon, dar şi titlul de cel mai bun sportiv din ţară la băieţi 14 ani. Locul trei a fost împărţit de două sportive, Ioana Năstacă (SVU), componentă a lotului naţional de juniori, cu trei titluri de vicecampion al României şi locul cinci cu echipa României la Concursul Ţărilor Europeni Centrale, şi Diana Lissov (SSV), campioană naţională a României la tineret şi medalie de bronz la naţionalele de senioare. Pe locul patru s-au clasat alte două sportive valoroase de la CSŞ Suceava, Daria Lucan, dublă campioană naţională în probele de 50 şi 100 metri Bras, medaliată cu aur la naţionalele de poliatlon şi recordmană naţională în proba de 50 metri Bras fete 11 ani, câştigătoare a 5 medalii de aur la etapa regională a naţionalelor, dar şi Ioana Ursu, campioană şi recordmană naţională la 50 Spate fete 10 ani, dublă medaliată naţională cu ştafeta CSŞ Suceava, echipă cu care a stabilit şi două recorduri naţionale la 4x50 Liber, câştigătoare a 3 medalii de aur şi 2 de argint la etapa regională a naţionalelor.

Locul cinci a fost ocupat de trei sportivi de la CSŞ Suceava

Pe locul cinci în acest top s-au clasat trei înotători de la CSŞ Suceava, Maria Verciuc (SSV) – campioană naţională în proba de 50 liber fete 11 ani, de 3 ori vicecampioană naţională la 100 Liber, 50 Bras şi 100 Bras, câştigătoare a două medalii de argint şi două de bronz la campionatele naţionale – etapa regională, Antonia Niţu (SSV) – medalie de bronz la 200 Spate junioare la Campionatele Naţionale ale României, şi Teodor Marchitan (SSV) – medalie de bronz cu ştafeta de băieţi tineret a CSŞ Suceava la 4x100 Liber şi 4x100 Mixt, două locuri 4 la 100 şi 200 Bras la tineret, la Campionatele Internaţionale ale României, şi 2 locuri 4, tot la 100 şi 200 Bras, la Campionatele Naţionale ale României.

Locul VI i-a revenit Deliei Ostafi (SSV) - dublă campioană naţională cu echipa de ştafeta a CSS Suceava la 4x50 Liber şi 4x50 Mixt, echipă care a stabilit două noi recorduri naţionale, câştigătoare a unei medalii de aur, a uneia de argint şi a trei de bronz la campionatele naţionale etapa regională, iar la un concurs în Germania a obţinut o medalie de aur, două medalii de argint şi patru medalii de bronz.

Pe locul VII s-au aflat Oana Sauciuc, cu două medalii de aur cu ştafeta şi două recorduri naţionale, plus un bonz la naţionale fete 10 ani, şi Sebastian Croitor, tot de la CSŞ Suceava – cu două medalii de argint la şcolare cu ştafeta de 14 ani, un bronz naţional la individual. Pe locul opt s-au situat sportivii: Aurora Chiţac, de la CSŞ Gura Humorului, Petriana Popovici, de la CSŞ Suceava, şi Ioan Socoliuc, pe locul nouă s-au situat cei patru componenţi ai ştafetei de seniori a CSŞ Suceava, Claudiu Timofte, Mircea Nistor, Călin Stafie şi Ioan Onesim, medaliaţi cu bronz la naţionale în probele de 4x100 Liber şi Mixt. Ultima poziţie a topului a fost ocupată de Teodor Fotciuc şi Mihai Luca, medaliaţi cu bronz la naţionalele de poliatlon cadeţi, în proba de 4x50 Mixt.

Cei mai mici dintre înotătorii de la cele patru cluburi au fost şi ei premiaţi

Chiar dacă mai mulţi dintre ei încă nu au participat la naţionale şi urmează să debuteze în acest an în competiţiile rezervate copiilor, organizatorii evenimentului au ţinut să-i premieze şi pe cei ce sunt speranţele nataţiei sucevene. Au fost premiaţi 27 de sportivi: Cosmina Aaniţei, Mario Diaconescu, Victor Turluianu, Andrian Andrei, Paula Boleacu, Amalia Burlacu, Ştefan Trocin, Ioan Verciuc, Paul Panait, Ingrid Sofronea, Alexia Burlacu, Cezar Neagu, Mara Teodorovici, Teodor Plămadă, Andra Socoliuc, Agnes Diaconescu, Albert Diaconescu, toţi de la CSŞ Suceava, Mara Stehl, Daniel Corbu, Rareş Mureş, Alexandra Coperza, de la CSŞ Gura Humorului, şi Rianna Amariei, Aissia Prisecariu, Maximilian Marchidan, Daria Silişteanu, Yannis Nechita şi Alecsia Tenciu, de la Aqua Club Suceava.

„Pentru 2017 ne-am propus un pas înainte şi măcar la acelaşi nivel să ne situăm în clasamentele din ţară, dar eu sper să urcăm puţin. Avem mulţi sportivi de perspectivă, şapte dintre ei fiind convocaţi la lotul naţional de cadeţi, la lotul de juniori avem cinci sportivi, iar la copii avem şase sau şapte sportivi ce au urcat pe podiumurile naţionale şi cu siguranţă vor face parte din lotul de perspectivă.

Sportivii noştri au parte de antrenamente foarte grele, cu intensitate mare pe distanţa a 7 kilometri, începând cu ora 5.40 dimineaţa, şi de aceea consider că toţi aceşti înotători merită să fie cei mai buni din Suceava, deoarece nu oricine poate să facă faţă şi să vină cu plăcere. Mulţumim autorităţilor locale şi Universităţii Suceava pentru sprijinul acordat, pentru bazele de antrenament pe care ni le pune la dispoziţie”, a încheiat antrenorul Cezar Moscaliuc, cel care alături de directorul CSU Suceava, Sorin Raţă, a făcut festivitatea de premiere.