Naționala sub 19 ani a României înaintea meciului cu Belgia, din care fac parte și doi voleibaliști din județ, David Miron (numărul 5) și Alexandru Rață (numărul 13)

Volei, under 19

Doi voleibalişti din judeţul Suceava, Alexandru Raţă şi David Miron, luptă în aceste zile pentru calificarea la turneul final al Campionatului European pentru cadeţi, sub 19 ani. Alexandru Raţă este liderul echipei de cadeţi de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, pregătită de antrenorul Tudor Orăşanu, tehnician cu care Raţă este coleg de echipă la seniorii de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, iar David Miron joacă pentru Clubul Sportiv Şcolar „Nicu Gane” din Fălticeni, unde este antrenat de Marius Stan. Joi seară, naţionala sub 19 ani a României a debutat cu dreptul la turul doi preliminar pentru calificarea la Campionatul European din Ungaria şi Slovacia, ce are loc de joi până duminică, la Ploieşti. România, cu cei doi jucători din judeţul Suceava în lot, a câştigat cu scorul de 3 – 2 la seturi, după o partidă spectaculoasă în faţa echipei similare a Belgiei, după 114 minute de joc. Naţionala Belgiei a început mai bine şi s-a impus în primul act cu 25 – 18, după ce pe parcurs a condus cu 8 – 5, 16 – 9 şi mai apoi 21 – 15. România a egalat situaţia la seturi, după un act secund mult mai bun, 25 – 22, pe final de set belgienii s-au dus la două puncte, 21 – 19, dar naţionala noastră a gestionat bine ultimele puncte. În prima jumătate a setului doi, belgienii au condus cu 8 – 5 şi mai apoi cu 16 – 11, dar România a revenit spectaculos şi a preluat conducerea la 21 - 20, impunându-se cu 25 – 23. În actul patru, jocul a fost echilibrat în prima parte, dar până la final oaspeţii au reuşit să egaleze situaţia la seturi şi să trimită meciul în tie-break, după 25 – 21. Echipa României a început mai bine setul decisiv şi a condus cu 5 – 2, dar până la final meciul a fost pe muchie de cuţit, după ce Belgia a condus cu 10 – 9, dar românii au revenit la 12 – 11, impunându-se cu scorul de 15 – 13.

Suceveanul Alexandru Raţă, în vârstă de 16 ani, a evoluat în trei din cele cinci seturi, mai exact în primul, al patrulea şi-n tie-break, câştigând cinci puncte, el fiind al doilea jucător al României la eficienţa în blocaj. Tot în vârstă de 16 ani, fălticeneanul David Miron a fost prezent în teren în trei din cinci seturi, primul, al treilea şi în actul decisiv. Trebuie menţionat că cei doi sunt cei mai mici ca vârstă din această naţională sub 19 ani. În celălalt meci din prima zi, Portugalia a trecut fără probleme, cu 3 – 0, de Islanda.

România va juca sâmbătă al doilea meci, cu Islanda, iar duminică, în compania Portugaliei, partidă ce are mari şanse să fie cea care va decide câştigătoarea turneului, adică echipa ce va ajunge la Campionatul European pentru juniori sub 19 ani.