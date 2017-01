Fotbal

Despărţirea dintre Foresta şi preşedintele executiv al clubului, Dorin Goian, a fost oficializată în cursul zilei de marţi. Încetarea raporturilor contractuale dintre cele două părţi a avut loc la solicitarea fostului internaţional al României. Principala nemulţumire a acestuia a plecat de la faptul că autorităţile locale nu şi-au respectat în totalitate promisiunile şi nu au alocat echipei de fotbal pe anul 2016 decât 1.415.000 de lei din cei 1.700.000 care erau prinşi în buget.

„Am încetat colaborarea cu Dorin Goian. Facem eforturi să ne continuăm activitatea în condiţii normale. Încă nu ştim ce buget ni se va aloca din partea Consiliului Local pe anul în curs, însă prima tranşă din acei bani nu va veni mai repede de jumătatea lunii martie”, a anunţat preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului Foresta, Andrei Ciutac, care a precizat că funcţia de preşedinte executiv va rămâne vacantă.

Goian: „Am vrut să realizez ceva în fotbalul sucevean şi plec cu inima împăcată”

Dorin Goian a sperat să existe o reacţie în momentul în care şi-a prezentat nemulţumirile, anunţând în presă că intenţionează să-şi dea demisia, iar faptul că nu s-a întâmplat nimic din acest punct de vedere îl face să creadă că a luat decizia potrivită.

„Eu nu sunt omul care să rămân în funcţie doar de dragul de a avea o ocupaţie. Am venit cu inima deschisă la echipă, mi-am propus să realizez lucruri importante şi plec cu conştiinţa împăcată că măcar am încercat să fac ceva. Nu am cerut nimic în plus, doar ceea ce ni s-a promis. Le doresc multă baftă foştilor mei colegi din conducerea clubului, antrenorilor, jucătorilor şi sper ca această echipă să meargă mai departe. Voi rămâne în continuare cu inima alături de ei”, a declarat Dorin Goian.

Perjă: „Plecarea lui Dorin reprezintă o pierdere enormă pentru noi”

Dănuţ Perjă, directorul sportiv al clubului, spune că nu se aştepta ca Dorin Goian să plece de la echipă în această iarnă. „M-a luat prin surprindere această hotărâre, mai ales că noi stabilisem iniţial să tragem linie la vară. Plecarea lui Dorin, un om respectat, care a făcut ceva pentru Suceava şi pentru ţară, este o pierdere enormă pentru noi. Dorin era vectorul de imagine al clubului şi sper ca sponsorii care s-au alăturat echipei în special datorită lui să rămână în continuare alături de noi. Aşa cum am promis, eu îmi voi duce contractul până la capăt. Sper să primim ajutor şi din partea Consiliului Local, pentru că fără acest sprijin nu poate exista fotbal la Suceava. Nu vreau să păcălesc jucătorii, şi de aceea sper să putem asigura condiţiile minime de funcţionare până la finalul campionatului. Ideal ar fi ca în acest interval să ne organizăm cât mai bine, iar din vară, dacă există cu adevărat interes, să ne propunem un obiectiv mult mai îndrăzneţ”, a declarat Perjă.

Bălan: „Sper ca plecarea lui Goian să nu însemne începutul sfârşitului pentru Foresta”

Nici lui Daniel Bălan, căpitanul echipei sucevene, nu i-a picat prea bine vestea că Dorin Goian nu mai este preşedintele clubului. „Nici nu ştiu ce să zic... E o pierdere mare pentru echipă. Păcat. Îmi pare rău, însă este hotărârea lui şi trebuie să o respectăm. Am sperat că a dat acele declaraţii pentru a trage un semnal de alarmă şi va reveni asupra deciziei. A fost un conducător bun, ca jucător am simţit un mare sprijin din partea lui. S-a înhămat la o treabă şi a reuşit să adune în jurul lui o serie de sponsori importanţi, cum n-a mai avut niciodată această echipă. Sper ca plecarea lui Goe să nu însemne începutul sfârşitului pentru Foresta”, a mărturisit Daniel Bălan.

Reunirea lotului va avea loc luni

Aşadar renunţarea lui Goian la funcţia de preşedinte executiv al clubului a tulburat liniştea de la gruparea suceveană. Cei care au rămas în conducerea clubului, Andrei Ciutac şi Dănuţ Perjă, spun că vor face toate eforturile ca echipa să-şi poată continua activitatea, însă pentru acest lucru este nevoie de sprijin din partea mediului de afaceri din Suceava şi a Consiliului Local. În perioada următoare este nevoie de bani pentru plata salariilor jucătorilor pe luna decembrie şi pentru cheltuielile cu stagiul de pregătire centralizată, programat să aibă loc în intervalul 24 ianuarie – 3 februarie, la Câmpulung Moldovenesc. Fotbaliştii Forestei sunt pe ultima sută de metri a vacanţei de iarnă, reunirea lotului urmând să aibă loc luni, pe 16 ianuarie.