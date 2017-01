Handbal

De săptămâna trecută, componenţii echipei de handbal seniori a Clubului Sportiv Universitar din Suceava au revenit la antrenamente, pentru a pregăti a doua parte a sezonului din Liga Naţională. După trei zile de reacomodare la efort, handbaliştii pregătiţi de antrenorii Adrian Chiruţ şi Iulian Andei au intrat de luni într-un program mai intens de pregătire, în special fizică. Până la reluarea meciurilor din Liga Naţională, studenţii şi-au propus să desfăşoare şi mai multe partide test. În această săptămână, Universitatea Suceava a primit o nouă invitaţie la un turneu de pregătire la Focşani, ce este programat săptămâna viitoare. Cu o săptămână înaintea primului meci, sucevenii vor evolua la un al doilea turneu de pregătire, în perioada 27-29 ianuarie, la Iaşi. Aici, pe lângă echipa locală, Politehnica, ce luptă pentru promovarea în Liga Naţională, vor mai fi prezente formaţii precum CSM Focşani 2007, HC Vaslui şi Sighişoara.

„De luni am intrat într-o perioadă puţin mai dificilă, cu încărcări la capitolul fizic, dar în acelaşi timp am început şi antrenamentele cu mingea. În aceste zile am mai primit o invitaţie la un turneu la Focşani, iar cu cel de la Iaşi sper să avem cel puţin şase meciuri. Vom încerca să mai facem un meci sau două cu echipe din zonă, gen Iaşi sau Bacău, iar dacă nu vom reuşi cred că sunt suficiente şi şase meciuri. Săptămâna viitoare ne vom întâlni cu domnul primar Ion Lungu pentru a face contractul de asociere, dar şi pentru a discuta despre bugetul echipei pe anul 2017, dar şi cu domnul rector, Valentin Popa”, a explicat antrenorul handbaliştilor suceveni, Adrian Chiruţ.

La antrenamentele echipei universitare a revenit şi Sasa Puljizovic, jucător ce a fost răcit. Un alt handbalist ce are probleme cu răceala este Sebastian Polocoşer, în timp ce portarul Cristian Tcaciuc se află la Cluj, la control, şi s-ar putea să se opereze din nou la gât, unde a avut un chist.

Pe data de 4 februarie, CS Universitar din Suceava va relua campionatul cu etapa a 17-a, a patra din retur, cu o deplasare extrem de dificilă pe terenul uneia din pretendentele la titlu, HC Dobrogea Sud Constanţa, echipă ce se află pe locul II, la doar un punct în spatele liderului, Dinamo Bucureşti.