Carieră de succes

Confruntat cu lipsa de finanţare şi cu realitatea crudă din fotbalul românesc, suceveanul Bogdan Botezatu a hotărât să renunţe la activitatea sportivă de foarte tânăr. În 2008, când a luat această decizie, avea doar 22 de ani şi făcea parte din lotul grupării de Liga a II-a Cetatea Suceava. După o perioadă în care şi-a câştigat traiul lucrând ca agent de vânzări, şi-a dat seama că nu există prea multe perspective de a reuşi în România, aşa că şi-a luat inima în dinţi şi a plecat în Anglia.

„Ajuns la Londra, mi-a fost greu la început şi munceam pe unde apucam. Fiind însă absolvent al facultăţii de educaţie fizică şi sport şi mare iubitor de fotbal, am considerat că nu mi-ar strica să urmez în paralel şi cursurile unei şcoli de antrenori, iar aşa, pe nesimţite, am absolvit examenul pentru licenţa C UEFA. Într-o primă fază, paralel cu mersul la serviciu, am făcut voluntariat la mai multe şcoli de fotbal din Londra, după care am avut surpriza să fiu angajat ca scouter pentru un club de prestigiu, cum este Tottenham. Treaba mea era să particip la selecţii într-o anumită zonă a capitalei londoneze, să observ copiii, să-i antrenez şi să-i recomand pe cei mai talentaţi şefilor centrului juvenil”, a declarat Bogdan.

După Tottenham, a ajuns să colaboreze şi cu Bayern Munchen

Aflat în căutarea unor noi experienţe, tânărul sucevean a fost acceptat 2013 în cadrul unui program care viza organizarea unor tabere de fotbal pentru copiii din Statele Unite ale Americii. În cadrul acestui proiect, a petrecut şase luni în California, la San Francisco, după care s-a întors în Anglia şi a reluat colaborarea cu Tottenham.

„La puţin timp însă, am fost contactat de compania Global Premier Soccer, care este în fapt o Academie de fotbal pentru copii cu vârsta între 3 ani şi 19 ani, care are filiale în mai multe oraşe de pe coasta de Est a SUA, în Europa, la Londra şi Valencia, dar şi în Puerto Rico sau Canada. Mi-a luat doar 30 minute să accept oferta lor, aşa că în martie 2015 reveneam în Statele Unite, de această dată la Boston. Aici am acumulat experienţă şi am avut multe de învăţat, ţinând cont că Global Premier Soccer este într-o relaţie oficială de parteneriat cu Bayern Munchen, noi fiind practic <satelitul> grupării bavareze în America de Nord. Constant veneau din Germania antrenori de la Academia lui Bayern să ne instruiască, am participat la stagii de perfecţionare, iar anual, câte 20 de antrenori de la Global Premier Soccer merg câte trei săptămâni la Munchen, pentru schimburi de experienţă”.

În perioada petrecută la Boston, Bogdan Botezatu a participat la zeci de turnee naţionale şi internaţionale, ocupându-se de pregătirea grupelor de 12, 14, şi 16 ani. La un astfel de turneu, în Nevada, Bogdan a avut surpriza să se întâlnească cu Bogdan Onuţ. Fostul fundaş de la Petrolul şi Dinamo Bucureşti este stabilit de mai mulţi ani în SUA şi se ocupă tot de pregătirea tinerilor jucători. Cel mai bun rezultat, Bogdan Botezatu l-a obţinut cu grupa de copii născuţi în 2001, cu care a reuşit să se califice la turneul final găzduit de New Jersey. „În paralel, am antrenat şi echipe de liceeni, scopul acţiunii fiind popularizarea acestui sport în şcolile americane. A fost o experienţă fantastică, m-a surprins să văd ce priză are fotbalul în rândul elevilor şi al publicului american, care se ştie, este mai familiarizat cu fotbalul american, baschetul, hocheiul sau baseball-ul. Au fost competiţii de acest gen care s-au desfăşurat, fără exagerare, cu câteva mii de suporteri în tribune. Americanii se pricep să facă spectacol din orice”, a spus Bogdan Botezatu.

După SUA, a urmat experienţa indiană

Din luna noiembrie a anului trecut a început însă o nouă etapă în viaţa suceveanului în vârstă de 30 ani.

„Global Premier Soccer este într-o continuă extindere, aşa că cei din conducere au decis că trebuie să intrăm în forţă în Asia. Aşa am ajuns în India, academia recent inaugurată acolo funcţionând într-un parteneriat cu englezii de la West Bromwich Albion şi cu Delhi Dynamos, echipă participantă în Superliga Indiană. Aici am avut şansa să-l cunosc şi să asist la şedinţele de pregătire efectuate de fostul mare internaţional italian Gianluca Zambrotta, care ocupă în prezent funcţia de antrenor principal la Dynamos, formaţie care-l are în lot şi pe francezul Florent Malouda”, a menţionat Bogdan Botezatu.

Pe lângă pregătirea grupelor de 11 şi 15 ani, fostul fotbalist al Cetăţii Suceava are şi sarcina de a observa şi recruta jucători indieni pentru academiile din Londra şi Valencia.

Bogdan a petrecut perioada sărbătorilor de iarnă acasă, la Suceava, urmând să plece din nou în India la sfârşitul acestei săptămâni.

„A fost frumos acasă, alături de cei dragi. Nu am făcut mai nimic, dar nu m-am plictisit, pentru că ceea ce mi-am propus a fost să stau cât mai mult împreună cu familia. Abia aştept însă să încep din nou treaba. Prima competiţie este programată către finalul lunii ianuarie, când vom participa, la Chennai, la un turneu alături de echipele şcolilor americane din Asia. Voi rămâne până în aprilie în Delhi, după care mă voi întoarce în Boston. Apoi, nu se ştie ce va urma. Abia atunci voi afla ce planuri mai are clubul cu mine. Mă simt extraordinar, îmi place ceea ce fac, fiecare zi e o nouă experienţă pentru mine. Mai am atâtea de învăţat şi sunt dispus să fac tot ce depinde de mine pentru a deveni un bun antrenor. Sunt pregătit să mă perfecţionez mereu, pentru că nu se ştie ce oportunităţi pot să apară. Deocamdată nu am în proiect să mă întorc în ţară, dar lucrurile se mai pot schimba odată cu trecerea timpului”, a mărturisit Bogdan Botezatu.